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पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को क्यों आई चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक की याद? कहा- मेरे पूर्वज हिंदू…

Pakistani Defence Minister Khawaja Asif: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अपने बयान से खलबली मचा दी है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी बच्चों को गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है.

By: Sohail Rahman | Last Updated: May 27, 2026 4:05:10 PM IST

ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मेरे पूर्वज हिंदू हैं.
ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मेरे पूर्वज हिंदू हैं.


Pakistan Defence Minister Khawaja Asif: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अपने एक बयान से पूरी दुनिया में हलचल कर दी है. जिसके बाद पाकिस्तान में पहचान और इतिहास को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है. दरअसल, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुले तौर पर स्वीकार किया कि पाकिस्तानी बच्चों को तोड़ा-मरोड़ा हुआ इतिहास पढ़ाया जा रहा है और देश के लोग अपनी असली जड़ो से दूर होते जा रहे हैं.

दरअसल, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि हम पाकिस्तानी मुसलमानों के मन में अपने हिंदू पूर्वजों के प्रति नफ़रत भरी हुई है. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आधी आबादी झूठा दावा करती है कि उनके पूर्वज सऊदी अरब या ईरान से आए थे. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि यह सोच जान-बूझकर इसलिए पैदा की गई थी, ताकि पाकिस्तान की नई पीढ़ी अपनी सभ्यतागत पहचान से कट जाए.

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ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा?

इतिहास की किताबों में लिखी बातों पर सवाल उठाते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान के ऐतिहासिक किस्सों से हिंदू शासकों को लगभग पूरी तरह से मिटा दिया गया है. उन्होंने कहा कि हमने अपनी इतिहास की किताबों से चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक को सिर्फ इसलिए हटा दिया है, क्योंकि वे हिंदू थे. इसके अलावा, उन्होंने आगे कहा कि मेरे पूर्वज हिंदू थे. फिर उन्होंने सवालिया अंदाज में पूछा कि क्या मैं इससे कम पाकिस्तानी हो जाता हूं. आसिफ के मुताबिक, पाकिस्तान में पढ़ाई जाने वाली किताबें ऐसे लोगों ने लिखी थीं, जो आने वाली पीढ़ियों को एक खास सोच में ढालना चाहते थे.

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ख्वाजा आसिफ ने दिया ये तर्क

ख्वाजा आसिफ ने तर्क दिया कि समाज की सोच को बदला गया और उसके बाद इतिहास को भी उसी हिसाब से पेश किया गया, ताकि अमेरिका के फौजी झगड़ों में पाकिस्तान का इस्तेमाल किया जा सके. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को सच्चा इतिहास नहीं पढ़ाया जा रहा है. आज पाकिस्तान में बहुत से लोग यह भी नहीं जानते कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक कौन थे.

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Tags: home-hero-pos-8khawaja asif
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