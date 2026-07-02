खामेनेई के अंतिम संस्कार में PM मोदी समेत कई नेताओं को न्योता; जानिए कौन जाएगा ईरान? आखिर क्यों बेटा मोजतबा पिता के जनाजे से रहेंगे दूर!

ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के निधन के बाद तेहरान में एक बड़े युग का अंत हो रहा है. उनके अंतिम विदाई समारोह में दुनिया भर की दिग्गज हस्तियों का तांता लगने वाला है, जिसमें भारत के कई बड़े नेता भी शामिल होंगे. लेकिन इस बीच, सुरक्षा के एक ऐसे अभेद्य घेरे ने सबको चौंका दिया है, जिसके चलते खामनेई के अपने ही बेटे और संभावित उत्तराधिकारी मोजतबा खामनेई की मौजूदगी पर गहरा संशय बना हुआ है. आखिर क्या है इसकी वजह?

ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के बेटे और उनके संभावित उत्तराधिकारी माने जाने वाले मोजतबा खामेनेई अपने पिता के अंतिम संस्कार में सार्वजनिक रूप से शामिल नहीं हो पाएंगे. इलाके में चल रहे तनाव और सुरक्षा खतरों को देखते हुए, उनके शामिल होने पर अनिश्चितता बनी हुई है.

भारत में ईरानी सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि अयातुल्ला हकीम इलाही ने कहा कि मोजतबा खामेनेई खुद अंतिम संस्कार में शामिल होकर अपने पिता को आखिरी श्रद्धांजलि देना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की सलाह के कारण ऐसा करना संभव नहीं हो सका.

मोजतबा क्यों शामिल नहीं होंगे?

अयातुल्ला हकीम इलाही ने आगे कहा कि मोजतबा खामेनेई के प्रतिनिधियों ने भी संकेत दिया है कि वह सार्वजनिक रूप से सामने आना और अपने समर्थकों से मिलना चाहते हैं. हालांकि, मौजूदा सुरक्षा स्थिति को देखते हुए, सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होने से बचने की सलाह दी है. ऐसे में उम्मीद है कि अयातुल्ला अली खामेनेई की अंतिम विदाई के दौरान मोजतबा खामेनेई सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं देंगे.

ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की अंतिम विदाई की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. माना जा रहा है कि दुनिया भर से बड़ी संख्या में लोग उनके अंतिम संस्कार और उससे जुड़ी रस्मों में शामिल होंगे. कुछ मीडिया रिपोर्टों का दावा है कि लगभग 2 करोड़ लोगों के शामिल होने की उम्मीद है, हालांकि इस आंकड़े की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. ईरान ने भारत की कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियों को भी औपचारिक निमंत्रण भेजा है.

खामेनेई के अंतिम संस्कार में इन भारतीय नेताओं को न्योता

ईरानी सरकार ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा को भी अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है. समाचार एजेंसी PTI के अनुसार, कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि सलमान खुर्शीद को पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर ईरान भेजा जा सकता है. पवन खेड़ा ने भी निमंत्रण मिलने की पुष्टि की और कहा कि अंतिम निर्णय कांग्रेस अध्यक्ष लेंगे.

सूत्रों के अनुसार, खामेनेई की अंतिम विदाई से जुड़े मुख्य कार्यक्रम 5 से 9 जुलाई के बीच तेहरान, कोम और मशहद में आयोजित किए जाएंगे.

नरेंद्र मोदी-भारतीय प्रधानमंत्री (औपचारिक निमंत्रण)

नितिन नवीन -भाजपा अध्यक्ष

पवन खेड़ा- कांग्रेस नेता

सलमान खुर्शीद- पूर्व विदेश मंत्री

महबूबा मुफ्ती- पीडीपी प्रमुख

भारत सरकार ने गुरुवार को घोषणा की कि विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गेरिटा और बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे. विदेश मंत्रालय के अनुसार, दोनों नेता 3 जुलाई को ईरान के लिए रवाना होंगे.