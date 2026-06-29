ईरान में खामेनेई का अंतिम संस्कार, भारत की ओर से शामिल होंगे गवर्नर अता हसनैन और MoS पवित्रा मार्गेरिटा

Ayatollah Ali Khamenei Funeral: भारत सरकार विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा और बिहार के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) सैयद अता हसनैन को ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भेजेगी. ANI ने सोमवार को इस चीज की पुष्टि की है.

पिछले हफ्ते, ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए इनवाइट किया था. अंतिम संस्कार की रस्में 4 जुलाई से शुरू होंगी और 9 जुलाई को उत्तर-पूर्वी ईरान के पवित्र शहर मशहद में उनके दफ़नाने के साथ खत्म होंगी, जहां उनका जन्म हुआ था.

इज़राइली और US एयरस्ट्राइक के पहले दिन खामेनेई की हुई मौत

86 साल के खामेनेई की 28 फरवरी को, तेहरान पर इज़राइली और US एयरस्ट्राइक के पहले दिन मौत हो गई थी. उन्होंने 36 साल तक सुप्रीम लीडर के तौर पर इस्लामिक रिपब्लिक का नेतृत्व किया था. सरकारी मीडिया ने कहा है कि अंतिम संस्कार के इंतज़ाम में 7 जुलाई को तेहरान के दक्षिण में एक और पवित्र शहर क़ोम में भी कार्यक्रम होंगे.

फरवरी में उनकी हत्या के बाद से ही ख़ामेनेई के अंतिम संस्कार की तारीख को लेकर अंदाज़ा लगाया जा रहा था. इस्लामी कानून के तहत, मरने वालों को जल्द से जल्द दफ़नाया जाना चाहिए, बेहतर होगा कि मौत के एक दिन के अंदर, हालांकि कुछ छूट भी दी जाती है, खासकर युद्ध के दौरान. शुरुआती रिपोर्टों में कहा गया था कि उन्हें जून के आखिर में दफ़नाया जा सकता है, इससे पहले कि सरकारी मीडिया ने कन्फ़र्म किया कि रस्में जुलाई में होंगी.

अंतिम संस्कार में 20 मिलियन लोग शामिल होने की उम्मीद

अंतिम संस्कार में तेहरान, मशहद और क़ोम में लगभग 20 मिलियन लोग शामिल होने की उम्मीद है. प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ समेत पाकिस्तानी अधिकारियों के भी शामिल होने की उम्मीद है. अगर लोगों की संख्या इन अनुमानों से मेल खाती है, तो यह 1989 में ईरान के इस्लामिक रिपब्लिक के संस्थापक अयातुल्ला रूहोल्लाह खोमैनी के अंतिम संस्कार में बताए गए 10 मिलियन लोगों से ज़्यादा हो सकती है.

क्या मोजतबा खामेनेई पिता के अंतिम संस्कार में सबके सामने आएंगे?

सभी की नजरें इस बात पर होंगी कि ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर, 56 साल के मोजतबा ख़ामेनेई, अंतिम संस्कार में सबके सामने आएंगे या नहीं. 28 फरवरी को एयरस्ट्राइक में घायल होने के बाद से उन्हें पब्लिक में या वीडियो पर नहीं देखा गया है, जिसमें उनके पिता की मौत हो गई थी.

उनकी सेहत और उनके ठिकाने को लेकर सवाल उठते रहे हैं. मार्को रुबियो और पीट हेगसेथ समेत कई सीनियर US अधिकारियों ने दावा किया है कि वह कोमा में हैं. इस बीच, ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया है कि उनके चेहरे पर गंभीर चोट आई है और पैर में चोटें आई हैं, लेकिन उनकी अभी की हालत की पुष्टि नहीं की है.

पश्चिम एशिया संकट के कारण दुनिया भर में ईंधन और ऊर्जा की कमी

यह घटनाक्रम ईरान और US के बीच महीनों के संघर्ष के बाद शांति समझौते पर सहमति के बाद हुआ है, जिसने पश्चिम एशिया को संकट में डाल दिया और दुनिया भर में ईंधन और ऊर्जा की कमी पैदा कर दी. पेजेशकियन और US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अलग-अलग डिजिटल MoU पर साइन किए, जबकि दोनों पक्षों के बीच स्विट्जरलैंड में लंबे समय की शांति वार्ता जारी है.