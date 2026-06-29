Home > विदेश > ईरान में खामेनेई का अंतिम संस्कार, भारत की ओर से शामिल होंगे गवर्नर अता हसनैन और MoS पवित्रा मार्गेरिटा

ईरान में खामेनेई का अंतिम संस्कार, भारत की ओर से शामिल होंगे गवर्नर अता हसनैन और MoS पवित्रा मार्गेरिटा

Khamenei Last Rites: भारत सरकार विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा और बिहार के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) सैयद अता हसनैन को ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भेजेगी.

By: Shristi S | Published: June 29, 2026 3:29:21 PM IST

खामेनेई के अंतिम संस्कार में भारत की ओर से शामिल होंगे गवर्नर अता हसनैन और MoS पवित्रा मार्गेरिटा
खामेनेई के अंतिम संस्कार में भारत की ओर से शामिल होंगे गवर्नर अता हसनैन और MoS पवित्रा मार्गेरिटा


Ayatollah Ali Khamenei Funeral: भारत सरकार विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा और बिहार के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) सैयद अता हसनैन को ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भेजेगी. ANI ने सोमवार को इस चीज की पुष्टि की है.

पिछले हफ्ते, ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए इनवाइट किया था. अंतिम संस्कार की रस्में 4 जुलाई से शुरू होंगी और 9 जुलाई को उत्तर-पूर्वी ईरान के पवित्र शहर मशहद में उनके दफ़नाने के साथ खत्म होंगी, जहां उनका जन्म हुआ था.

You Might Be Interested In

इज़राइली और US एयरस्ट्राइक के पहले दिन खामेनेई की हुई मौत

86 साल के खामेनेई की 28 फरवरी को, तेहरान पर इज़राइली और US एयरस्ट्राइक के पहले दिन मौत हो गई थी. उन्होंने 36 साल तक सुप्रीम लीडर के तौर पर इस्लामिक रिपब्लिक का नेतृत्व किया था. सरकारी मीडिया ने कहा है कि अंतिम संस्कार के इंतज़ाम में 7 जुलाई को तेहरान के दक्षिण में एक और पवित्र शहर क़ोम में भी कार्यक्रम होंगे.

फरवरी में उनकी हत्या के बाद से ही ख़ामेनेई के अंतिम संस्कार की तारीख को लेकर अंदाज़ा लगाया जा रहा था. इस्लामी कानून के तहत, मरने वालों को जल्द से जल्द दफ़नाया जाना चाहिए, बेहतर होगा कि मौत के एक दिन के अंदर, हालांकि कुछ छूट भी दी जाती है, खासकर युद्ध के दौरान. शुरुआती रिपोर्टों में कहा गया था कि उन्हें जून के आखिर में दफ़नाया जा सकता है, इससे पहले कि सरकारी मीडिया ने कन्फ़र्म किया कि रस्में जुलाई में होंगी.

अंतिम संस्कार में 20 मिलियन लोग शामिल होने की उम्मीद

अंतिम संस्कार में तेहरान, मशहद और क़ोम में लगभग 20 मिलियन लोग शामिल होने की उम्मीद है. प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ समेत पाकिस्तानी अधिकारियों के भी शामिल होने की उम्मीद है. अगर लोगों की संख्या इन अनुमानों से मेल खाती है, तो यह 1989 में ईरान के इस्लामिक रिपब्लिक के संस्थापक अयातुल्ला रूहोल्लाह खोमैनी के अंतिम संस्कार में बताए गए 10 मिलियन लोगों से ज़्यादा हो सकती है.

क्या मोजतबा खामेनेई पिता के अंतिम संस्कार में सबके सामने आएंगे?

सभी की नजरें इस बात पर होंगी कि ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर, 56 साल के मोजतबा ख़ामेनेई, अंतिम संस्कार में सबके सामने आएंगे या नहीं. 28 फरवरी को एयरस्ट्राइक में घायल होने के बाद से उन्हें पब्लिक में या वीडियो पर नहीं देखा गया है, जिसमें उनके पिता की मौत हो गई थी.

उनकी सेहत और उनके ठिकाने को लेकर सवाल उठते रहे हैं. मार्को रुबियो और पीट हेगसेथ समेत कई सीनियर US अधिकारियों ने दावा किया है कि वह कोमा में हैं. इस बीच, ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया है कि उनके चेहरे पर गंभीर चोट आई है और पैर में चोटें आई हैं, लेकिन उनकी अभी की हालत की पुष्टि नहीं की है.

पश्चिम एशिया संकट के कारण दुनिया भर में ईंधन और ऊर्जा की कमी

यह घटनाक्रम ईरान और US के बीच महीनों के संघर्ष के बाद शांति समझौते पर सहमति के बाद हुआ है, जिसने पश्चिम एशिया को संकट में डाल दिया और दुनिया भर में ईंधन और ऊर्जा की कमी पैदा कर दी. पेजेशकियन और US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अलग-अलग डिजिटल MoU पर साइन किए, जबकि दोनों पक्षों के बीच स्विट्जरलैंड में लंबे समय की शांति वार्ता जारी है.

Tags: Ayatollah Ali KhameneiKhamenei Last RitesPavitra MargheritaSyed Ata Hasnain
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

1990 का ₹1 करोड़ आज कितना रह गया? जानें महंगाई...

June 29, 2026

अनंत अंबानी ने तिरुपति में क्यों मुंडवाया सिर?

June 28, 2026

ज्यादा मिठाई खाने से क्या होता है?

June 28, 2026

कौन से फल खाने से पेट हेल्दी रहता है?

June 28, 2026

जैस्मीन भसीन और एली गोनी गोनी लव स्टोरी

June 28, 2026

घर बैठे पता करें आपका पासपोर्ट बना या नहीं, जानें...

June 28, 2026
ईरान में खामेनेई का अंतिम संस्कार, भारत की ओर से शामिल होंगे गवर्नर अता हसनैन और MoS पवित्रा मार्गेरिटा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ईरान में खामेनेई का अंतिम संस्कार, भारत की ओर से शामिल होंगे गवर्नर अता हसनैन और MoS पवित्रा मार्गेरिटा
ईरान में खामेनेई का अंतिम संस्कार, भारत की ओर से शामिल होंगे गवर्नर अता हसनैन और MoS पवित्रा मार्गेरिटा
ईरान में खामेनेई का अंतिम संस्कार, भारत की ओर से शामिल होंगे गवर्नर अता हसनैन और MoS पवित्रा मार्गेरिटा
ईरान में खामेनेई का अंतिम संस्कार, भारत की ओर से शामिल होंगे गवर्नर अता हसनैन और MoS पवित्रा मार्गेरिटा