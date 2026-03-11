Home > विदेश > Khamenei Death: खामेनेई की मौत के बाद क्या ईरान में मनाई जाएगी ईद? या पसरा रहेगा मातम

Khamenei Death: खामेनेई की मौत के बाद क्या ईरान में मनाई जाएगी ईद? या पसरा रहेगा मातम

Eid Celebration in Iran: ईरान-इजराइल में चल रही जंग के दौरान ईरान का बड़ा नुक्सान हो गया और ईरान ने अपना सुप्रीम लीडर अली ख़ामेनेई को खो दिया है. इस बीच जहां एक तरफ ईरान में जश्न का माहौल है तो मातम भी छाया हुआ है.

By: Heena Khan | Published: March 11, 2026 6:55:36 AM IST

Will Eid be celebrated in Iran?
Will Eid be celebrated in Iran?


Eid Celebration in Iran: ईरान-इजराइल में चल रही जंग के दौरान ईरान का बड़ा नुक्सान हो गया और ईरान ने अपना सुप्रीम लीडर अली ख़ामेनेई को खो दिया है. इस बीच जहां एक तरफ ईरान में जश्न का माहौल है तो मातम भी छाया हुआ है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईरान के सर्वोच्च नेता Ali Khamenei की मृत्यु ईद से ठीक पहले हुई है, ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या ईरान इस तबाही के दौरान ईद मनाएगा या नहीं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खामेनेई की मौत पूरे देश में राष्ट्रीय शोक का कारण बन सकती है.

You Might Be Interested In

राष्ट्रीय शोक की घोषणा

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईरान की सरकार और धार्मिक नेतृत्व आमतौर पर किसी बड़े नेता की मृत्यु पर कई दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित कर देते हैं. ऐसे में देश में झंडे आधे झुके रहते हैं, सार्वजनिक समारोह सीमित कर दिए जाते हैं और मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रमों पर भी रोक लग सकती है. वहीँ अब ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी मौत मुसलमानों के सबसे बड़े त्यौहार ईद के दौरान हुई है तो शायद ही ईरान में अब ईद का जश्न मनाया जाए. 

Umang App में अब ‘मेरा राशन’ फीचर, घर बैठे ही फोन पर देखें राशन कार्ड से लेकर दुकान की पूरी जानकारी

You Might Be Interested In

कैसे मनाई जाएगी ईद 

जैसा की आप सभी जानते हैं कि ईद मुसलामानों का सबसे बड़ा त्यौहार है. इसलिए उनकी नमाज़ पूरी तरह रद्द होना आमतौर पर मुश्किल होता है. संभव है कि मस्जिदों में ईद की नमाज़ अदा की जाए, लेकिन ईद का जश्न इस बार न हो और ईरान में  श्रद्धांजलि और दुआओं का माहौल बना रहे. लोग जश्न कम और दुआ और शोक अधिक व्यक्त कर सकते हैं. बता दें कि ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक है जहां धर्म और राजनीति बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं. खामेनेई की मृत्यु के बाद देश में नया सर्वोच्च नेता ख़ामेनेई के बेटे मोजतबा खामेनेई को चुना गया है, ऐसे बड़े राजनीतिक बदलाव के कारण भी त्योहारों का माहौल काफी शांत या सीमित हो सकता है.

सरकारी नौकरी तो नियम भी सख्त! इस देश में बच्चे नहीं कर सकते विदेश में पढ़ाई; जानें वजह

You Might Be Interested In
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बिना पैसा खर्च किए पाएं पिंपल्स के गड्ढों से छुटकारा,...

March 10, 2026

ऐसे क्रिकेटर्स जिन्होंने दूसरे मजहब में की शादी, तोड़ डाली...

March 10, 2026

क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा किला...

March 10, 2026

म्यूचुअल फंड बेचे बिना मिलेगा लोन, जानें आसान तरीका

March 9, 2026

रूसी से भर गया है पूरा सिर? घर पर ट्राई...

March 9, 2026

शकीरा की सिजलिंग तस्वीरे देख आप भी हो जाएंगे दीवाने

March 9, 2026
Khamenei Death: खामेनेई की मौत के बाद क्या ईरान में मनाई जाएगी ईद? या पसरा रहेगा मातम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Khamenei Death: खामेनेई की मौत के बाद क्या ईरान में मनाई जाएगी ईद? या पसरा रहेगा मातम
Khamenei Death: खामेनेई की मौत के बाद क्या ईरान में मनाई जाएगी ईद? या पसरा रहेगा मातम
Khamenei Death: खामेनेई की मौत के बाद क्या ईरान में मनाई जाएगी ईद? या पसरा रहेगा मातम
Khamenei Death: खामेनेई की मौत के बाद क्या ईरान में मनाई जाएगी ईद? या पसरा रहेगा मातम