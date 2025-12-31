Home > विदेश > खालिदा जिया का कहां हुआ नमाज-ए-जनाजा, किसकी क्रब के पास किया गया सुपुर्द-ए-खाक, बेटे को एस. जयशंकर ने दिया PM Modi का शोक संदेश

खालिदा जिया का कहां हुआ नमाज-ए-जनाजा, किसकी क्रब के पास किया गया सुपुर्द-ए-खाक, बेटे को एस. जयशंकर ने दिया PM Modi का शोक संदेश

Khaleda Zia Funeral News: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का बुधवार को अंतिम संस्कार किया गया. इससे पहले भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने खालिदा जिया के बेटे और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान से मुलाकात की.

By: Hasnain Alam | Published: December 31, 2025 7:44:39 PM IST

खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में पहुंचे भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर
खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में पहुंचे भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर


Khaleda Zia Funeral: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की प्रमुख खालिदा जिया का बुधवार को अंतिम संस्कार किया गया. इससे पहले खालिदा जिया की नमाज-ए-जनाजा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर भी खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ढाका पहुंचे थे.

You Might Be Interested In

इस दौरान एस. जयशंकर ने खालिदा जिया के बेटे और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान से मुलाकात की. उन्होंने पीएम मोदी का शोक संदेश भी तारिक रहमान को सौंपा.

बांग्लादेश के उच्चायुक्त ने क्या कहा?

भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्लाह ने मुलाकात की तस्वीरें शेयर कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ढाका में लोगों की तरफ से संवेदना जताई.”

You Might Be Interested In

उन्होंने आगे लिखा-  “भारत सरकार ने बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के निधन पर शोक जताया, लोकतंत्र में उनके योगदान को पहचाना और आने वाले चुनाव (फरवरी 2026) के जरिए बांग्लादेश में लोकतांत्रिक बदलाव के बाद संबंधों को मजबूत करने की उम्मीद जताई.”

अंतिम संस्कार में पाकिस्तान से कौन पहुंचा?

वहीं पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक आज सुबह पूर्व प्रधानमंत्री के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंचे थे. वहीं नेपाल के विदेश मंत्री बाला नंद शर्मा अपनी सरकार की ओर से पूर्व बेगम खालिदा जिया के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ढाका पहुंचे थे.

बता दें कि खालिदा जिया को ढाका के शेर-ए-बांग्ला नगर में सुपुर्द-ए-खाक किया गया. उन्हें उनके पति और बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की कब्र के पास दफन किया गया.

तीन बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं खालिदा जिया

इससे पहले 23 नवंबर को खालिदा जिया का स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद ढाका के एवरकेयर अस्पताल में भर्ती कराया गया था. खालिदा जिया का मंगलवार सुबह 6 बजे ढाका में निधन हो गया था. वे 80 साल की थीं. जिया पांच बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहीं, तीन बार प्रधानमंत्री और दो बार विपक्ष की नेता की जिम्मेदारी निभाई.

गौरतलब है कि खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान हाल ही में 17 सालों के बाद बांग्लादेश पहुंचे हैं. ऐसे में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले वहां की राजनीति गरमा गई है.

You Might Be Interested In
Tags: bangladeshKhaleda ZiaS JaishankarTarique Rahman
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मलेशिया का रहस्यमयी फूल, बिना धूप के उगने वाला ‘परियों...

January 1, 2026

इस सर्दी करीना कपूर जैसे दिखना है? ये 10 विंटर...

January 1, 2026

नए साल 2026 की सबसे भव्य आतिशबाजी, इन 9 देशों...

December 31, 2025

‘स्ट्रेंजर थिंग्स’ सीज़न 5 के अलावा ज़रूर देखें ये 10...

December 31, 2025

BTS के V का ऐसा फैशन स्टाइल, जिसे देख दुनिया...

December 31, 2025

गोलगप्पे या स्ट्रीट फूड खाने से पहले दो बार सोच...

December 31, 2025
खालिदा जिया का कहां हुआ नमाज-ए-जनाजा, किसकी क्रब के पास किया गया सुपुर्द-ए-खाक, बेटे को एस. जयशंकर ने दिया PM Modi का शोक संदेश

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

खालिदा जिया का कहां हुआ नमाज-ए-जनाजा, किसकी क्रब के पास किया गया सुपुर्द-ए-खाक, बेटे को एस. जयशंकर ने दिया PM Modi का शोक संदेश
खालिदा जिया का कहां हुआ नमाज-ए-जनाजा, किसकी क्रब के पास किया गया सुपुर्द-ए-खाक, बेटे को एस. जयशंकर ने दिया PM Modi का शोक संदेश
खालिदा जिया का कहां हुआ नमाज-ए-जनाजा, किसकी क्रब के पास किया गया सुपुर्द-ए-खाक, बेटे को एस. जयशंकर ने दिया PM Modi का शोक संदेश
खालिदा जिया का कहां हुआ नमाज-ए-जनाजा, किसकी क्रब के पास किया गया सुपुर्द-ए-खाक, बेटे को एस. जयशंकर ने दिया PM Modi का शोक संदेश