खालिदा जिया का कहां हुआ नमाज-ए-जनाजा, किसकी क्रब के पास किया गया सुपुर्द-ए-खाक, बेटे को एस. जयशंकर ने दिया PM Modi का शोक संदेश

Khaleda Zia Funeral: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की प्रमुख खालिदा जिया का बुधवार को अंतिम संस्कार किया गया. इससे पहले खालिदा जिया की नमाज-ए-जनाजा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर भी खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ढाका पहुंचे थे.

इस दौरान एस. जयशंकर ने खालिदा जिया के बेटे और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान से मुलाकात की. उन्होंने पीएम मोदी का शोक संदेश भी तारिक रहमान को सौंपा.

बांग्लादेश के उच्चायुक्त ने क्या कहा?

भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्लाह ने मुलाकात की तस्वीरें शेयर कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ढाका में लोगों की तरफ से संवेदना जताई.”

उन्होंने आगे लिखा- “भारत सरकार ने बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के निधन पर शोक जताया, लोकतंत्र में उनके योगदान को पहचाना और आने वाले चुनाव (फरवरी 2026) के जरिए बांग्लादेश में लोकतांत्रिक बदलाव के बाद संबंधों को मजबूत करने की उम्मीद जताई.”

अंतिम संस्कार में पाकिस्तान से कौन पहुंचा?

वहीं पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक आज सुबह पूर्व प्रधानमंत्री के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंचे थे. वहीं नेपाल के विदेश मंत्री बाला नंद शर्मा अपनी सरकार की ओर से पूर्व बेगम खालिदा जिया के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ढाका पहुंचे थे.

बता दें कि खालिदा जिया को ढाका के शेर-ए-बांग्ला नगर में सुपुर्द-ए-खाक किया गया. उन्हें उनके पति और बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की कब्र के पास दफन किया गया.

तीन बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं खालिदा जिया

इससे पहले 23 नवंबर को खालिदा जिया का स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद ढाका के एवरकेयर अस्पताल में भर्ती कराया गया था. खालिदा जिया का मंगलवार सुबह 6 बजे ढाका में निधन हो गया था. वे 80 साल की थीं. जिया पांच बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहीं, तीन बार प्रधानमंत्री और दो बार विपक्ष की नेता की जिम्मेदारी निभाई.

गौरतलब है कि खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान हाल ही में 17 सालों के बाद बांग्लादेश पहुंचे हैं. ऐसे में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले वहां की राजनीति गरमा गई है.