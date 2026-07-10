Home > विदेश > नहीं बनना चाहती थी मुस्लिम, मेडिकल स्टूडेंट ने धर्म परिवर्तन से इनकार किया तो की ऐसी मे हत्या, जान खौल जाएगा सनातनियों का खून

नहीं बनना चाहती थी मुस्लिम, मेडिकल स्टूडेंट ने धर्म परिवर्तन से इनकार किया तो की ऐसी मे हत्या, जान खौल जाएगा सनातनियों का खून

Kerala medical student killed:संवरिया की बॉडी भारत लाए जाने के बाद, उसके परिवार के कहने पर गुरुवार (9 जुलाई, 2026) को अलप्पुझा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में दूसरा पोस्टमॉर्टम किया गया. इसके बाद, परिवार ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया. पीड़िता के पिता की शिकायत के आधार पर केरल के हरिपद पुलिस स्टेशन में हत्या का केस दर्ज किया गया है.

By: Divyanshi Singh | Published: July 10, 2026 8:40:47 PM IST

केरल के मेडिकल स्टूडेंट सांवरिया बसंत की जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप में हत्या
केरल के मेडिकल स्टूडेंट सांवरिया बसंत की जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप में हत्या


Kerala medical student killed in Uzbekistan: केरल की 21 साल की मेडिकल स्टूडेंट सांवरिया बसंत की कथित तौर पर उज़्बेकिस्तान में हत्या कर दी गई. इस मामले में उसके साथ पढ़ने वाले एक भारतीय स्टूडेंट को गिरफ्तार किया गया है. परिवार का आरोप है कि आरोपी स्टूडेंट लंबे समय से उस पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बना रहा था. सांवरिया बसंत उज़्बेकिस्तान के बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी. कथित हमले और हत्या के लिए 22 साल के सदरुल अनम को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी केरल के मलप्पुरम जिले का रहने वाला बताया जा रहा है. लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उज़्बेकिस्तान पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है.

संवरिया की बॉडी भारत लाए जाने के बाद, उसके परिवार के कहने पर गुरुवार (9 जुलाई, 2026) को अलप्पुझा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में दूसरा पोस्टमॉर्टम किया गया. इसके बाद, परिवार ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया. पीड़िता के पिता की शिकायत के आधार पर केरल के हरिपद पुलिस स्टेशन में हत्या का केस दर्ज किया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और उज़्बेकिस्तान की एजेंसियों से ऑफिशियल जानकारी का इंतज़ार कर रही है.

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शरीर पर मिले निशान

हरिपद पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर वी. विष्णु ने बताया कि शुरुआती पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट में शरीर पर मारपीट के निशान मिले हैं. उन्होंने कहा कि उज़्बेकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों से अभी तक क्राइम की पूरी ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं मिली है. पुलिस विदेश में रिपोर्ट की गई घटना के बारे में केरल में दर्ज केस के लीगल स्टेटस की भी जांच कर रही है. परिवार का आरोप है कि आरोपी सदरुल अनम ने सांवरिया पर लगातार इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाया. शिकायत के मुताबिक, जब स्टूडेंट ने विरोध किया, तो उसके साथ बार-बार मारपीट और गाली-गलौज की गई. परिवार का यह भी दावा है कि कॉलेज के कई दूसरे स्टूडेंट्स को इस कथित हैरेसमेंट और दबाव के बारे में पता था.

इंडियन एम्बेसी ने क्या कहा?

उज़्बेकिस्तान में इंडियन एम्बेसी ने भी इस मामले पर जवाब दिया है. एम्बेसी ने कहा कि वह पीड़ित परिवार को हर मुमकिन मदद दे रही है, जिसमें शव को भारत वापस लाने का इंतज़ाम करना भी शामिल है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी एक बयान में, इंडियन एम्बेसी ने कहा कि एम्बेसी मृतक स्टूडेंट के परिवार के संपर्क में है और उज़्बेकिस्तान में संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार कोऑर्डिनेशन में है. एम्बेसी के अनुसार, जांच पूरी होने तक इंडियन और उज़्बेक अधिकारी संपर्क में रहेंगे. जांच जारी है, और हत्या का मकसद और परिवार के लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही होगी.

Tags: crimeSawariya BasanthUzbekistan
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