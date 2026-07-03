क्या अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के बाद होने वाला है कुछ बड़ा? ताबूत पर रखा गया लाल रंग खास संदेश; मतबल जान अमेरिका के उड़े होश

Ayatollah Ali Khamenei Funeral: ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार शनिवार (4 जुलाई) से शुरू होगा, जिसके लिए दुनिया भर से डेलीगेशन तेहरान पहुंचेंगे. खामेनेई का ताबूत तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला में एक स्टेज पर रखा जाएगा. खास बात यह है कि उनके अपने शहर मशहद में इमाम रजा दरगाह का लाल झंडा पूर्व सुप्रीम लीडर के ताबूत पर रखा गया है.

हुसैन की कुर्बानी का प्रतीक

एक्सपर्ट्स का कहना है कि खामेनेई के ताबूत पर यह लाल झंडा ईरान का अपने सुप्रीम लीडर की मौत की तुलना कर्बला की शहादत से करना दिखाता है. अमेरिका की जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में मिडिल ईस्ट और इस्लामिक पॉलिटिक्स के प्रोफेसर नादेर हाशमी ने अल जज़ीरा को बताया कि लाल झंडा पैगंबर मोहम्मद के पोते हुसैन की कुर्बानी का प्रतीक है.

हुसैन 7वीं सदी में हुई कर्बला की लड़ाई के दौरान मारे गए थे और शिया इस्लाम में उनका बहुत सम्मान किया जाता है. उन्हें दूसरा इमाम माना जाता है. उन्होंने आगे बताया कि कर्बला की लड़ाई में हुसैन की शहादत शिया मुसलमानों के लिए नैतिकता की एक बड़ी मिसाल मानी जाती है. इसलिए, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ ईरान अपने सुप्रीम लीडर की मौत की तुलना, जो अमेरिका और इज़राइली हमलों में मारे गए थे, उनकी मौत से करने की कोशिश कर रहा है.

काले और लाल झंडों का क्या मतलब है?

तेहरान में जिस जगह अयातुल्ला अली खामेनेई का ताबूत रखा गया है, उसे काले और लाल बैनर और खामेनेई की तस्वीरों से सजाया गया है. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि शिया इस्लाम में, काला झंडा दुख से जुड़ा है, और लाल झंडा बदले से.

अली खामेनेई के अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रम 4 जुलाई से 9 जुलाई तक चलेंगे. उनका अंतिम संस्कार इराक के कई शहरों में भी ले जाया जाएगा. ऐसा करने के पीछे इस्लामिक रिपब्लिक का इरादा अली खामेनेई को शिया इस्लाम में दुनिया भर में माने जाने वाले लीडर के तौर पर स्थापित करने की कोशिश माना जा रहा है. इन सबके बाद, खामेनेई को उनके अपने शहर मशहद में दफ़नाया जाएगा.