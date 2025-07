Justin Trudeau Dating Katy Perry: चोरी छिपे किसके साथ डिनर कर रहे Justin Trudeau? Viral Video से कनाडा में मच गई हलचल

Justin Trudeau Dating Katy Perry: कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और वैश्विक पॉप सनसनी कैटी पेरी को साथ में डिनर का आनंद लेते देखा गया है। कनाडा के एक रेस्टोरेंट में दोनों के डिनर और बातचीत की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें जस्टिन ट्रूडो और पॉप सनसनी कैटी पेरी के साथडिनर करते हुए नजर आ रहे हैं। जिसके बाद दोनों के डेटिंग की अटकलों का बाजार गर्म हो गया है।

दोनों को बीती रात कनाडा के मॉन्ट्रियल स्थित एक रेस्टोरेंट में साथ डिनर करते देखा गया। ट्रूडो और पेरी के इस सीक्रेट डिनर से उनके डेटिंग की अटकलें लगाई जा रही हैं। इस रेस्टोरेंट में मौजूद लोगों का कहना है कि दोनों एक-दूसरे के साथ काफी सहज थे। दोनों कॉकटेल, ऐपेटाइज़र और लॉबस्टर का आनंद लेते देखे गए। कैटी पेरी ट्रूडो की संगति का खूब आनंद ले रही थीं। जिस रेस्टोरेंट में कैटी और ट्रूडो डिनर कर रहे थे, उसके बाहर सुरक्षा टीम मौजूद थी। डिनर के बाद दोनों रेस्टोरेंट के किचन में भी गए और स्टाफ को बेहतरीन खाने के लिए धन्यवाद दिया।

