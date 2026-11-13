Jensen Huang Struggle: कभी खाने की दुकान पर बैठकर बुनी थी Nvidia की कहानी, अब विवादों ने छीनी CEO की कुर्सी! जानें पूरा इतिहास

Jensen Huang Struggle Life: ग्लोबल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में एक बड़े बदलाव के तहत, जेन्सेन हुआंग ने Nvidia के प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और बोर्ड मेंबर के पद से तुरंत इस्तीफा दे दिया है. गुरुवार को उनके अचानक जाने से कैलिफ़ोर्निया की चिपमेकर कंपनी, जिसे उन्होंने को-फाउंड किया था, उसके हेड के तौर पर उनके 33 साल के कार्यकाल का अचानक अंत हो गया. कंपनी ने लंबे समय से चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर रहीं कोलेट क्रेस को अंतरिम CEO बनाया है, जबकि वो परमानेंट उत्तराधिकारी की तलाश कर रही है.

हुआ इतना नुकसान बदलनी पड़ी लीडरशिप

63 साल के एग्जीक्यूटिव के जाने से हफ़्तों तक चली कड़ी पब्लिक जांच, शेयरहोल्डर के मुकदमों और फेडरल जांच के बाद यह कदम उठाया गया है. यह जांच सिंगापुर में Nvidia के एक बिजनेस पार्टनर के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के खुलासे के बाद शुरू हुई थी, जो कथित तौर पर एक चीनी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव था. बाद में रिपोर्ट्स में Nvidia की हेल्थ केयर की वाइस प्रेसिडेंट किम्बर्ली पॉवेल के साथ दूसरे एक्स्ट्रा मैरिटल रिश्ते का पता चला, जो सीधे उन्हें रिपोर्ट करती थीं. हालांकि कंपनी बोर्ड ने शुरू में उनकी लीडरशिप पर भरोसा जताते हुए एक इंडिपेंडेंट रिव्यू शुरू किया था, लेकिन बढ़ती नेशनल सिक्योरिटी चिंताओं और मार्केट में तेज़ी से बिकवाली, जिससे कंपनी की वैल्यू में लगभग $600 बिलियन का नुकसान हुआ, आखिरकार लीडरशिप बदलने पर मजबूर कर दिया.

यहां से शुरू हुआ था कामयाबी का सफर

17 फरवरी, 1963 को ताइपे, ताइवान में जन्मे हुआंग बचपन में ही यूनाइटेड स्टेट्स चले गए, और आखिर में ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ़ साइंस और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर ऑफ़ साइंस की डिग्री हासिल की. ​​अपना वेंचर शुरू करने से पहले, उन्होंने एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस (AMD) और LSI लॉजिक में अपनी इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज़ को बेहतर बनाया.

जब Nvidia को-फाउंड किया

अप्रैल 1993 में, हुआंग ने क्रिस मैलाचोव्स्की और कर्टिस प्रीम के साथ मिलकर Nvidia को-फाउंड किया, और मशहूर तौर पर सड़क किनारे एक डाइनर में खाना खाते हुए कंपनी की शुरुआती स्ट्रैटेजी बनाई थी. पहले दिन से ही चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करते हुए, उन्होंने फर्म को एक नए ग्राफिक्स चिप स्टार्टअप से दुनिया की सबसे कीमती कॉर्पोरेशन में से एक बनाया, जिसमें लगभग 3.6 परसेंट ओनरशिप स्टेक बनाए रखा, जिससे वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए.

ऐसे बना Nvidia का नाम

हुआंग की टेक्नोलॉजिकल विरासत दो बुनियादी कामयाबियों पर टिकी है, जिन्होंने मॉडर्न कंप्यूटिंग को नया रूप दिया. 1999 में, Nvidia ने ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (GPU) की शुरुआत की, जिसे शुरू में वीडियो गेम के लिए असली जैसे 3D विज़ुअल दिखाने के लिए डिज़ाइन किया गया था. यह जल्दी ही पहचानते हुए कि पैरेलल प्रोसेसिंग से कहीं ज़्यादा बड़ी कम्प्यूटेशनल प्रॉब्लम हल हो सकती हैं, हुआंग ने 2006 में CUDA सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म बनाने में लीड किया.

उस स्ट्रेटेजिक दांव ने Nvidia को ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रांति की ज़रूरी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बैकबोन बना दिया. उनकी लीडरशिप में, सालाना रेवेन्यू 2013 में $4 बिलियन से बढ़कर फिस्कल ईयर 2026 में $215 बिलियन से ज़्यादा हो गया, जिससे उन्हें दुनिया भर में तारीफ मिली, जिसमें फॉर्च्यून का बिजनेसपर्सन ऑफ द ईयर और मशहूर IEEE मेडल ऑफ ऑनर शामिल हैं.

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