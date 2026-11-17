Jeffrey Epstein Murder Mjystery: यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन की मौत को लेकर कई सालों बाद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. जेल में हुई मौत को लेकर 7 साल बाद फॉरेंसिक विशेषज्ञ प्रोफेसर माइकल फ्रीमैन ने दावा किया है कि जेफरी एपस्टीन की मौत आत्महत्या नहीं, बल्कि हत्या थी. यह अलग बात है कि वर्ष 2019 में हुई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसे आत्महत्या करार दिया गया था. इस तरह जेफ़री एपस्टीन की मौत को आधिकारिक तौर पर आत्महत्या माने जाने के सात साल बाद प्रमुख फॉरेंसिक वैज्ञानिक ने इस आधिकारिक दावे पर सवाल उठाए हैं.

न्यूयॉर्क सिटी के ऑफिस ऑफ चीफ मेडिकल एग्जामिनर’, FBI और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस (DOJ) के अनुसार, वर्ष 2019 में जेफरी एपस्टीन ने एक फेडरल जेल की कोठरी में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. उस समय वह नाबालिगों की मानव तस्करी के आरोपों में मुकदमे का इंतजार कर रहा था.

बताया जा रहा है कि फॉरेंसिक वैज्ञानिक डॉ. माइकल फ्रीमैन ने जेफरी एपस्टीन की ऑटोप्सी (शव परीक्षण) फाइल की एक साल तक जांच की. यह जांच उन्होंने एपस्टीन (जो एक बाल यौन अपराधी था) के भाई के कहने पर की थी. उनका तर्क है कि एपस्टीन ने असल में आत्महत्या नहीं की थी. फ्रीमैन के पास एपिडेमियोलॉजी (महामारी विज्ञान) और फॉरेंसिक मेडिसिन में 2 डॉक्टरेट डिग्रियां हैं.

फ्रीमैन ने ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’ को बताया कि जब उन्होंने ऑटोप्सी की तस्वीरें देखीं, जिनमें एपस्टीन की चोटें दिख रही थीं तो उनके मन में सबसे पहला विचार आया- ‘एक मिनट रुकिए, यह फांसी का निशान तो नहीं लग रहा है.’ फॉरेंसिक वैज्ञानिक ने बताया कि फांसी लगने पर जो चोटें आती हैं, उनमें आमतौर पर गर्दन पर एक चिकनी और एक जैसी रेखा होती है जो ऊपर की ओर जाती है. इसके उलट जेफरी एपस्टीन की गर्दन पर जो निशान था, वह गहरा और कटा-फटा था और एक तरफ जाकर Y-आकार में बंट गया था.

घोंटा गया था गला

फ्रीमैन के अनुसार, ये चोटें फांसी लगने की बजाय किसी की हत्या करने के लिए गला घोंटे जाने (homicidal strangulation) की ओर ज्यादा इशारा करती हैं. इस फॉरेंसिक वैज्ञानिक का दावा, एपस्टीन के भाई मार्क एपस्टीन के विचारों से मेल खाता है. मार्क एपस्टीन ने कई बार यह दावा किया है कि इस बदनाम फाइनेंसर की हत्या की गई थी.

वहीं, अधिकारियों का कहना है कि 2019 में नाबालिगों की मानव तस्करी के आरोपों में मुक़दमे का इंतज़ार कर रहे जेफरी एपस्टीन ने एक फ़ेडरल जेल की कोठरी में फांसी लगा ली थी. वही, जेफरी एपस्टीन के करीबी रिश्तेदार होने के नाते मार्क उन चुनिंदा लोगों में से एक थे जिनके पास इस फ़ाइल तक पहुंच थी. मार्क ने नवंबर, 2025 में यह फ़ाइल फ़्रीमैन को दी और तब से इस फ़ोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट ने इसका गहन अध्ययन किया है. फ्रीमैन ने इटीएल ड्रोर (एक कॉग्निटिव न्यूरोसाइंटिस्ट) और एंडर्स एरिक्सन (एक फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट) की मदद से यह निष्कर्ष निकाला.

ये तीनों एक ऐसी ‘पीयर-रिव्यूड’ (विशेषज्ञों द्वारा जांची गई) जर्नल की तलाश कर रहे हैं, जो उनके इस निष्कर्ष को प्रकाशित करने के लिए तैयार हो कि एपस्टीन ने आत्महत्या नहीं की थी. फ्रीमैन का यह दावा एपस्टीन की मौत के आधिकारिक विवरण पर उठ रहे संदेहों को और हवा देगा. एपस्टीन की मौत कई संदिग्ध परिस्थितियों के कारण पहले से ही रहस्य और अटकलों से घिरी हुई है.

काल कोठरी के बाहर खराब हो गए थे कैमरे

उसकी निगरानी के लिए तैनात दो गार्ड, जिन्हें पहले आत्महत्या के एक कथित प्रयास के बाद उसकी कोठरी (सेल) पर लगाया गया था. कथित तौर पर सो गए और लगभग 3 घंटे तक उसे चेक नहीं किया. उसी समय उसकी कोठरी के बाहर लगे कैमरे भी खराब हो गए. कैमरों में जो फुटेज रिकॉर्ड हुई, उसमें एपस्टीन की मौत से कुछ समय पहले उसकी कोठरी की ओर नारंगी रंग की कोई चीज़ जाती हुई दिखाई दी.

कोठरी में मिला था एपस्टीन का शव

कैदियों को नारंगी रंग के कपड़े और बिस्तर का सामान दिया जाता है, लेकिन यह घटना रात 10:39 बजे हुई, जब कैदियों को रात के लिए उनकी कोठरियों में बंद हो जाना चाहिए था. इसके 6 घंटे से भी कम समय बाद एपस्टीन का शव उसकी कोठरी में मिला. एपस्टीन की मौत वाली जगह पर नारंगी रंग का कपड़ा मिला, जिस फंदे का इस्तेमाल कथित तौर पर उसने किया था, उसकी आधिकारिक तौर पर कभी पहचान नहीं हो पाई.