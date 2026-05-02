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Jeffrey Epstein Death Mystery: किसके हाथ लगा जेफरी एपस्टीन का सबसे बड़ा राज़, एक ‘नोट’ मिलने से अमेरिका में मचा हड़कंप

Jeffrey Epstein Death Mystery: जेफरी एपस्टीन की मुकदमे की सुनवाई से पहले ही मौत हो गई, जिससे जेल सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े हुए. अब एक नोट ने मौत को लेकर सस्पेंस बढ़ा दिया है.

By: JP Yadav | Last Updated: May 2, 2026 9:10:33 PM IST

Jeffrey Epstein Death Mystery: किसके हाथ लगा जेफरी एपस्टीन का सबसे बड़ा राज़
Jeffrey Epstein Death Mystery: किसके हाथ लगा जेफरी एपस्टीन का सबसे बड़ा राज़


Jeffrey Epstein Death Mystery: अनैतिक और अवैध संबंधों के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात अमेरिका के चर्चित फाइनेंसर जेफरी एपस्टीन मौत का सस्पेंस अब भी कायम है. इस बीच  जेफरी एपस्टीन मौत को लेकर बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. द न्यूयॉर्क टाइम्स की ताजा रिपोर्ट बताती है कि एपस्टीन ने अगस्त, 2019 में जेल में अपनी मौत से पहले एक नोट लिखा था.यह नोट पिछले सात साल से सीलबंद रखकर गोपनीय रखा गया था.  यह मामला जुलाई 2019 की है, जब एपस्टीन ने कथित तौर पर आत्महत्या की पहली कोशिश की थी और वह अपनी गर्दन पर कपड़ा लपेटे बेहोश मिला था.वकीलों के दल ने नोट की प्रामाणिकता का दावा किया, हालांकि इसकी पुष्टि कैसे की गई, यह अब तक साफ नहीं हुआ है. 

क्या लिखा है नोट में

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, यह नोट गोपनीय नोट एक ग्राफिक नॉवेल के अंदर छिपाया गया था. यह नोट एक पीले रंग के कागज पर लिखा गया है. इसमें एक लाइन लिखी है- अलविदा कहने का समय आ गया है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या उसने सचमुच आत्महत्या की है, क्योंकि अपनी मौत की घोषणा या दुनिया को अलविदा कहने की जानकारी तो सिर्फ वही शख्स दे सकता है जो आत्महत्या करने जा रहा है कि या फिर आत्महत्या का इरादा कर रहा है. 

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किसे मिला था यह नोट

अमेरिका के चर्चित फाइनेंसर और लड़कियों को लेकर अनैतिक कार्यों में संलिप्त जेफरी एपस्टीन का लिखा यह नोट सबसे पहले उसके साथ जेल की कोठरी में रहने वाले निकोलस टार्टाग्लियोन को मिला था. निकोलस टार्टाग्लियोन भी अपराधी है. हालांकि, वह एक पूर्व पुलिस अधिकारी है, जिसे हत्या और ड्रग्स से जुड़े मामलों में दोषी है. 

फिलहाल वकील के पास है यह नोट

निकोलस टार्टाग्लियोन ने नोट बरामद करने के बाद इसे जेल प्रशासन को नहीं दिया. रोचक यह है कि यह नोट उसने अपने वकीलों को सौंप दिया. कहा जा रहा है कि  निकोलस टार्टाग्लियोन को यह डर था कि कहीं जेफरी एपस्टीन उन पर हमले या साजिश का आरोप न लगा दे. 

नोट है सीलबंद

यह नोट संघीय न्यायाधीश ने सीलबंद कर दिया है. हैरत की बात यह है कि अब तक न तो इसे सार्वजनिक किया गया है और न ही जांच एजेंसियों ने आधिकारिक तौर पर इसकी समीक्षा की है.

कौन था जेफरी एपस्टीन

 यहां पर बता दें कि एपस्टीन पर मानव तस्करी और यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप थे. आरोपों के बाद जांच की कड़ी में उसे जुलाई 2019 में दूसरी बार गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. मुकदमे की सुनवाई से पहले ही उसकी मौत हो गई. उसके कई देशों के राजनीतिज्ञों और कारोबारियों से संबंध थे.

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Tags: Jeffrey Epstein
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