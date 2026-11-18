Jeffrey Epstein Death Mystery: यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन की हत्या गला घोंटकर की गई थी. जेफरी एपस्टीन की ऑटोप्सी (शव परीक्षण) की हाल ही में जारी तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं. इनमें उनकी गर्दन की भयावह तस्वीरें दिख रही हैं जो साबित करती हैं कि उनका गला घोंटा गया था. ताजा तस्वीरें काफी परेशान करने वाली हैं और शायद उस सवाल का जवाब दे सकें जो सात सालों से अनसुलझा है कि क्या जेफरी एपस्टीन ने सच में खुदकुशी की थी?

इस दिवंगत बाल यौन अपराधी (पेडोफाइल) की ऑटोप्सी की सभी तस्वीरें उसके भाई मार्क एपस्टीन ने ऑनलाइन जारी की हैं. यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब यह दावा किया जा रहा है कि उसकी मौत एक हत्या थी. इनमें से कई तस्वीरें इतनी भयावह हैं कि उन्हें दिखाया नहीं जा सकता है. इनमें एपस्टीन की गर्दन पर साफ निशान दिख रहे हैं. फोरेंसिक वैज्ञानिक डॉ. माइकल फ्रीमैन ने इस हफ्ते दावा किया कि ये निशान गला घोंटे जाने की वजह से हो सकते हैं.

इन तस्वीरों में मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर (MCC) के उस सेल की पूरी तस्वीर भी दिखती है, जहां अगस्त 2019 में एपस्टीन मृत पाया गया था. बाल यौन तस्करी के आरोपों में गिरफ्तार किए जाने के कुछ हफ्तों बाद ही उसकी मौत हो गई थी. तस्वीरों में एक दोहरी गांठ वाला फंदा साफ दिख रहा है. डॉ. फ्रीमैन का मानना ​​है कि इसी का इस्तेमाल एपस्टीन का गला घोंटने के लिए किया गया होगा.

डॉ. फ्रीमैन ने मिनियापोलिस में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या करने वाले श्वेत पुलिस अधिकारी डेरेक चौविन के मुकदमे में भी सलाह दी थी. उन्होंने इस हफ्ते लंदन में अपनी जांच के नतीजे पेश किए. वो नवंबर 2025 से इन तस्वीरों की जांच कर रहे हैं. उन्होंने ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ से कहा कि चोटों का पैटर्न, उनका फैलाव और उनकी संख्या को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि यह आत्महत्या के लिए फांसी लगाने का मामला है.

भाई ने ऑनलाइन पोस्ट की तस्वीरें

हालांकि न्यूयॉर्क सिटी मेडिकल एग्जामिनर ने एपस्टीन की मौत को आत्महत्या माना था, लेकिन फिर भी उनकी मौत आज के समय की सबसे बड़ी साजिश (कॉन्स्पिरेसी थ्योरी) में से एक बनी हुई है. जेफ़री एपस्टीन के ऑटोप्सी (शव परीक्षण) की सभी तस्वीरें उनके भाई ने ऑनलाइन पोस्ट की हैं. यह कदम तब उठाया गया है जब यह दावा किया जा रहा है कि 2019 में मैनहट्टन की जेल में हुई इस बाल-अपराधी (पेडोफाइल) की मौत असल में एक हत्या थी. एपस्टीन की जांच फाइल की तस्वीरों में से एक में, एक फोरेंसिक जांचकर्ता टेप मेजर (नापने का फीता) पकड़े हुए दिखाई देता है, जिससे फर्श से लेकर बंक (बिस्तर) के ऊपरी हिस्से तक की दूरी दिखाई गई है. एपस्टीन की जांच फाइल की तस्वीरों में से एक में, एक फोरेंसिक जांचकर्ता टेप मेजर पकड़े हुए दिखाई देता है, जिससे फर्श से लेकर बंक के ऊपरी हिस्से तक की दूरी दिखाई गई है.

गर्दन पर नजर आए चोट के निशान

डॉ. फ्रीमैन के अनुसार, सबसे चौंकाने वाली तस्वीरें एपस्टीन की गर्दन की हैं. इनमें गले के चारों ओर एक गहरा लाल निशान दिख रहा है, और कान तक एक काली लकीर है, जो संभवतः उस चीज़ (फंदे या रस्सी) के खिंचाव से बनी है जिसने उसकी गर्दन को जकड़ा हुआ था. इस साल की शुरुआत में, DOJ (न्याय विभाग) ने एपस्टीन से जुड़ी 30 लाख फाइलें जारी कीं. इनमें जेल के अंदर का कई घंटों का फुटेज भी शामिल था, जिसका मकसद यह दिखाना था कि इस मामले के पीछे कोई साजिश नहीं थी. इस साल की शुरुआत में, DOJ (न्याय विभाग) ने एपस्टीन से जुड़ी 30 लाख फाइलें जारी कीं। इनमें जेल के अंदर का कई घंटों का फुटेज भी शामिल था, जिसका मकसद यह दिखाना था कि इस मामले के पीछे कोई साजिश नहीं थी.