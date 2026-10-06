Jeffrey Epstein: डोनाल्ड ट्रंप के करीबी की थाईलैंड में संदिग्ध हालात में मौत, क्या निकला जेफरी एपस्टीन से कनेक्शन

Simon Andriesz Died : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अधिकारी हॉवर्ड लटनिक के जेफरी एपस्टीन से संबंधों का खुलासा करने वाले 57 वर्षीय ब्रिटिश व्हिसलब्लोअर थाईलैंड में फंदे से लटके पाए गए. वहीं, परिवार ने उनकी हिम्मत को सलाम किया. डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार, जेफरी एपस्टीन और अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लटनिक के बीच संबंधों का खुलासा करने वाले एक ब्रिटिश बैंकर की थाईलैंड में फंदे से लटकने के कारण मौत हो गई. साइमन एंड्रीज़ 23 सितंबर, 2026 की सुबह बैंकॉक के पास एक शहर में मृत पाए गए, लेकिन डेढ़ सप्ताह के बाद इसका खुलासा किया गया है.

व्हिसलब्लोअर ने दावा किया था कि उनके पूर्व बॉस मिस्टर लटनिक डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी हैं. उन्होंने बच्चों का यौन शोषण करने वाले फाइनेंसर के साथ अपने बिजनेस संबंधों का खुलासा नहीं किया था. बैंकर को 2018 के कुछ ईमेल मिले थे, जिनके बारे में उनका दावा था कि उनसे पता चलता है कि मिस्टर लटनिक और एपस्टीन एक स्टार्ट-अप बिजनेस के बारे में बातचीत कर रहे थे, जिसमें वो दोनों शामिल थे.

क्या है मैसेज का एपस्टीन की मौत से कनेक्शन

एक साल बाद जेल में एपस्टीन की मौत हो गई. ये मैसेज उस घटना के एक दशक बाद भेजे गए थे जब इस यौन अपराधी को 2008 में एक बच्चे से वेश्यावृत्ति कराने के आरोप में दोषी ठहराया गया था. ख्लोंग लुआंग टाउन की नगर पालिका ने 57 वर्षीय ब्रिटिश नागरिक की मौत दर्ज की, जिन्होंने वॉल स्ट्रीट में काम किया था लेकिन हाल ही में कॉर्नवाल में रह रहे थे. उनकी मौत का कारण फंदे से लटकने के कारण दम घुटना बताया गया है.

साइमन एंड्रीज़ के बारे में परिवार ने दी जानकारी

साइमन एंड्रीज़ के परिवार ने मंगलवार (06 अक्टूबर, 2026) को डेली मेल को जारी एक बयान में कहा कि साइमन एक बहुत प्यारे पति, पिता, भाई, बेटे और दोस्त थे, और उनके जाने से उन लोगों की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी कमी आ गई है जो उन्हें जानते थे और उनसे प्यार करते थे. वह सही और गलत की बहुत गहरी समझ रखने वाले इंसान भी थे. जब साइमन को लगता था कि कुछ गलत हो रहा है, तो उनके लिए बस दूसरी तरफ देख लेना बहुत मुश्किल होता था. इस दृढ़ निश्चय की उन्हें भारी व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन वह अपनी बात कहते रहे क्योंकि उन्हें सच में लगता था कि ऐसा करना ज़रूरी है.

साइमन एंड्रीज़ ने मई में मिस्टर लटनिक के उनके सामने पेश होने से पहले, हाउस ओवरसाइट कमिटी के अमेरिकी नेताओं के सामने एपस्टीन फ़ाइलों से मिली अपनी जानकारी का खुलासा किया था. मिस्टर लटनिक ने ज़ोर देकर कहा कि उन्हें इस साल ही पता चला कि एपस्टीन फर्म में इन्वेस्टर थे, जबकि अमेरिकी कॉमर्स डिपार्टमेंट ने कहा कि कोई गलत काम होने का सबूत नहीं मिला.

सेहत पर पड़ा था बुरा असर

यहां पर बता दें कि साइमन एंड्रीज़ ने दावा किया कि मकसद यूके के पूर्व ट्रेड एनवॉय (व्यापार दूत) के संपर्कों का कमर्शियल फ़ायदा उठाना था, जिसके लिए £1 मिलियन का लोन देकर असल में एक प्रिंस को खरीदना था. लटनिक एंड्रयू की पूर्व पत्नी सारा फर्ग्यूसन के दोस्त थे और 2018 में उनकी बेटी प्रिंसेस यूजीनी की शादी में मेहमान भी थे, लेकिन यह डील कभी नहीं हुई.

इन खुलासों के छपने के कुछ समय बाद मिस्टर एंड्रीज़ ने TTF के एक इवेंट में बताया कि कैसे व्हिसलब्लोइंग (गलत कामों को उजागर करने) की वजह से उनके करियर, सेहत और परिवार पर बुरा असर पड़ा. साइमन एंड्रीज़, जो हाल ही में कॉर्नवाल में रह रहे थे, पहले वॉल स्ट्रीट फर्म BGC ग्रुप (जिसे 2023 तक BGC पार्टनर्स के नाम से जाना जाता था) में मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर काम करते थे, जहां मिस्टर लटनिक चीफ एग्जीक्यूटिव थे. साइमन एंड्रीज़ का नाम एपस्टीन की फाइलों में भी आया था यह उन इंटरव्यू से जुड़ा था जो उन्होंने FBI को दिए थे, जब वे अकाउंटिंग में गड़बड़ियों को लेकर BGC के साथ विवाद में थे.

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