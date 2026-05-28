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भारतीय मिठाई के मुरीद हुए जापान के विदेश मंत्री, स्वाद लेते ही दिया अनोखा रिएक्शन, वीडियो वायरल

क्वाड बैठक के बाद भारत से रवाना होने से पहले, जापानी मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी ने गुलाब जामुन और फिल्टर कॉफी का आनंद लेने के बारे में एक पोस्ट किया, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

By: Shivangi Shukla | Published: May 28, 2026 4:14:08 PM IST

तोशिमित्सु मोटेगी
तोशिमित्सु मोटेगी


क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए अपना कार्यक्रम समाप्त करने के बाद जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी ने सोशल मीडिया पर एक प्यारा सा वीडियो पोस्ट किया, जो खूब वायरल हो रहा है. 

यह वीडियो किसी जियोपॉलिटिकल मीटिंग के बारे में नहीं, बल्कि भारतीय मिठाइयों के संदर्भ में था. बता दें कि जापानी विदेश मंत्री मोटेगी भारतीय मिठाई और फिल्टर कॉफी के मुरीद हो गए हैं. 

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भारतीय स्वाद के फैन हुए मोटेगी 

क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए अपना कार्यक्रम समाप्त करने के बाद, मोटेगी ने जापान लौटने से पहले एक्स पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें उनकी भारत यात्रा का एक शांत और कहीं अधिक सहज पहलू दिखाया गया. इस वीडियो में उन्हें दक्षिण भारतीय शैली की फिल्टर कॉफी की चुस्की लेते हुए और गुलाब जामुन का स्वाद लेते हुए देखा जा सकता है. वीडियो में, मोटेगी ने इस बात पर भी विचार किया कि भारत को विश्व स्तर पर चाय के साथ कैसे जोड़ा जाता है, लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि देश दुनिया के शीर्ष कॉफी उत्पादक देशों में भी शामिल है. उन्होंने कहा, “जब लोग भारतीय पेय पदार्थों के बारे में सोचते हैं, तो चाय निश्चित रूप से सबसे पहले दिमाग में आती है,” और फिर उन्होंने आगे कहा, “कॉफी, विशेष रूप से दक्षिण भारत में जहां इसकी बड़े पैमाने पर खेती की जाती है, यहां की रोजमर्रा की संस्कृति में गहराई से समाई हुई है.” कैमरे के सामने एक घूंट लेते हुए उन्होंने कहा, “इसमें निश्चित रूप से भुना हुआ, मजबूत स्वाद है, लेकिन दूध की वजह से इसमें एक अलग ही सहज और मधुरता है.”

गुलाब जामुन का रिएक्शन हुआ वायरल 

हालांकि गुलाब जामुन को लेकर उनकी प्रतिक्रिया ने सबको चौंका ही दिया. चाशनी में डूबी मिठाई को हाथ में पकड़े हुए, मोटेगी ने इसे एक क्लासिक भारतीय मिठाई बताया जो “कुछ हद तक डोनट जैसी” है, और कहा कि उन्होंने यात्रा पत्रिकाओं में इसे “दुनिया की सबसे मीठी मिठाई” के रूप में संदर्भित करते हुए सुना है. कुछ ही देर बाद, गुलाब जामुन की एक बाईट लेने के बाद, उनके चेहरे के भाव ने सब कुछ बयां कर दिया. “अरे वाह! यह तो बेहद स्वादिष्ट है! सचमुच शानदार,” उन्होंने कहा, और फिर मजाक में स्वीकार किया कि मिठाई बेहतरीन तो थी, लेकिन “बेहद मीठी” भी थी, जिसके चलते उन्होंने तुरंत कॉफी का एक और घूंट लिया.

 

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