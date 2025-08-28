बाजार में आया लाबुबु का कंपीटीटर, जापान ने चीन को मात देने के लिए बनाया ऐसा डॉल, देख घबरा गए जिनपिंग

Monchhichi Revival: जब पॉप मार्ट का लाबुबू लगभग साल 2024 में स्टोर में पहली बार दिखाई देने लगा, तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह शरारती जीव उन चीजों के लिए दुनिया भर में उन्माद पैदा कर देगा जिन्हें अब इंटरनेट बदसूरत-प्यारा कहता है। लेकिन लोग इतनी बड़ी रकम खर्च करके ऐसी गुड़िया क्यों खरीदेंगे जो सुंदरता के रूढ़िवादी मानकों पर खरी नहीं उतरतीं? इस ट्रेंड में एक नए पात्र की एंट्री हुई है, जिसे मोंछीची के नाम से जाना जा रहा है।

मोंछीची एक नया ट्रेंड

बताया जा रहा है कि यह एक जापानी पात्र है, जिसे पहली बार 1974 में पेश किया गया था। अपनी अंगूठा चूसने की आदत, प्लास्टिक के चेहरे और मुलायम फर के साथ, मोंछीची कभी कवाई (प्यारा) संस्कृति की परिभाषा हुआ करता था। अब यह नए रूप में वापस लौट आया है। इस बार यह अलग रूप में सामने आया है। इस बार चैनल बैग से लटकता हुआ और टिकटॉक स्क्रीन पर चमकता हुआ वापस लौट आया है। इसके पीछे की वजह जेन जेड और प्रभावशाली अर्थव्यवस्था है।

इस वजह से लोकप्रिय हुआ लाबुबू

लाबुबू का उदय कोई संयोग नहीं था। चीनी कंपनी पॉप मार्ट द्वारा निर्मित, भौंहों वाली, ग्रेमलिन जैसी दिखने वाली इस प्राणी ने बढ़ती ब्लाइंड-बॉक्स संस्कृति और दुर्लभ व निजी लगने वाली संग्रहणीय वस्तुओं की लालसा को भुनाया। जल्द ही, इंस्टाग्राम और टिकटॉक अनबॉक्सिंग वीडियो, रीसेल की चर्चा और खिलौने की तलाश करने वाले व्लॉग्स से भर गए। यह आकर्षण कला खिलौनों को पसंद करने वाले लोगों में लोकप्रिय हो गया और लोगों की दिनचर्या का हिस्सा हो गया।

लोग इतना खर्च क्यों कर रहे हैं?

जानकारी के अनुसार, जेन जेड उपभोक्ताओं के लिए ये खिलौने सिर्फ खिलौने नहीं, बल्कि सांस्कृतिक संकेत हैं। ये फैशन, सोशल मीडिया और पहचान के चौराहे पर स्थित हैं। एक मोन्छीची कीचेन, जिसकी कीमत लगभग $14 से $200 है, किसी प्रतिष्ठित सहयोग से जुड़े रीसेल प्लेटफ़ॉर्म, जैसे हैलो किट्टी या पेरिस सेंट-जर्मेन, पर दोगुनी या तिगुनी कीमत पर मिल सकती है। आखिर लोग इसे क्यों खरीदने के लिए उत्साहित है। लिमिटेड एडिशन की वजह से लोग इसे प्राप्त करना चाह रहे हैं। इसके अलावा लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक्स और कमेंट्स के लिए भी ऐसा करते हैं।