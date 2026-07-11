न बोल सकी, न चीख सकी! कागज पर लिखकर सुनाई दर्द भरी दास्तान,फिर सामने आई रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी

Japan news: जापान से सामने आए एक हैरान कर देने वाले मामले ने स्थानीय लोगों के साथ-साथ सोशल मीडिया यूजर्स को भी स्तब्ध कर दिया है. एक महिला किसी तरह एक घर से निकलकर पास की दुकान तक पहुंची, लेकिन वह बोलने की स्थिति में नहीं थी. उसने दुकान के कर्मचारी को एक कागज पर मदद की गुहार लिखकर दी. इसके बाद जो जानकारी सामने आई, उसने पुलिस को तत्काल जांच शुरू करने पर मजबूर कर दिया. मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है और अब पुलिस दोनों के संबंधों से लेकर पूरे घटनाक्रम की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है.

दुकान पहुंचकर लिखित नोट से मांगी मदद

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट (SCMP) की रिपोर्ट के अनुसार, जापान के इबाराकी प्रीफेक्चर में रहने वाली 49 वर्षीय मसाए सकुराई को एक 42 वर्षीय महिला को घायल करने के संदेह में गिरफ्तार किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, पीड़िता किसी तरह आरोपी के घर से निकलकर पास की एक दुकान तक पहुंची. वह बोल नहीं पा रही थी, इसलिए उसने वहां मौजूद कर्मचारी को एक लिखित नोट देकर मदद मांगी. कर्मचारी ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए तुरंत पुलिस को सूचना दी.

होंठ सिलने का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मामला

पुलिस के अनुसार, 29 जून को आरोपी महिला ने कथित तौर पर सुई और धागे की मदद से पीड़िता के होंठ सिल दिए थे. यह आरोप सामने आने के बाद मामला और गंभीर हो गया. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है. हालांकि अधिकारियों ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि आरोपी महिला ने आरोप स्वीकार किए हैं या नहीं.

अप्रैल 2025 से आरोपी के घर में रह रही थी पीड़िता

जांच में सामने आया है कि पीड़िता अप्रैल 2025 से आरोपी महिला के घर में रह रही थी. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि दोनों के बीच किस प्रकार का संबंध था और किन परिस्थितियों में पीड़िता वहां रहने पहुंची थी. पुलिस अब इस बात की पड़ताल कर रही है कि महिला स्वेच्छा से वहां रह रही थी या इसके पीछे कोई अन्य कारण था.

डर की वजह से पहले नहीं जुटा पाई हिम्मत

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, पीड़िता ने बताया कि वह काफी समय तक घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा सकी क्योंकि वह बेहद डरी हुई थी. किसी तरह मौका मिलने पर वह घर से बाहर निकली और पास की दुकान तक पहुंचने में सफल रही. वहीं से पूरे मामले का खुलासा हुआ.

घर में और कौन-कौन रहता था? जांच में जुटी पुलिस

पुलिस अब इस पहलू की भी जांच कर रही है कि घटना के समय घर में और कौन लोग मौजूद थे. रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी महिला को जानने वाले एक व्यक्ति ने दावा किया कि उसने उस घर में कई लोगों को रहते देखा था. इनमें दो-तीन महिलाएं और किशोर उम्र का एक लड़का भी शामिल था. पुलिस इन दावों की सत्यता की जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि क्या इस मामले में अन्य लोग भी किसी रूप में जुड़े हुए थे.

आरोपी महिला को लेकर सामने आई नई जानकारी

SCMP की रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी महिला की एक पूर्व सहकर्मी ने दावा किया कि कुछ वर्ष पहले उसे यह जानकारी मिली थी कि मसाए सकुराई उन युवाओं और महिलाओं की मदद करती थीं, जिनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होती थी. हालांकि पुलिस फिलहाल इन दावों की भी जांच कर रही है और यह समझने का प्रयास कर रही है कि पीड़िता वहां कैसे पहुंची तथा दोनों के बीच वास्तविक संबंध क्या थे.

अभी कई सवालों के जवाब बाकी

जापानी पुलिस ने अब तक यह खुलासा नहीं किया है कि कथित घटना के पीछे क्या वजह थी. इसके अलावा यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मामले में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका थी या नहीं. जांच एजेंसियां सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए साक्ष्य जुटा रही हैं. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही पूरे घटनाक्रम की स्पष्ट तस्वीर सामने आ सकेगी.

सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना मामला

घटना सामने आने के बाद यह मामला सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गया है. लोग इस बात को लेकर हैरानी जता रहे हैं कि पीड़िता इतनी गंभीर स्थिति में भी किसी तरह मदद मांगने में सफल रही. वहीं कई लोग जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से बचने की सलाह भी दे रहे हैं.