जापान में कई बार फटा ज्वालामुखी, कई फीट ऊंचा उठा गुबार; 30 उड़ानें रद्द

Japan:स्थानीय मीडिया ने यह भी बताया कि राख गिरने और संबंधित कारणों से कागोशिमा हवाई अड्डे से आने-जाने वाली 30 उड़ानें रद्द कर दी गईं.

By: Divyanshi Singh | Last Updated: November 17, 2025 8:48:13 AM IST

Japan: जापान के प्रमुख पश्चिमी द्वीप क्यूशू में रविवार को एक ज्वालामुखी कई बार फटा, जिससे धुएं और राख का गुबार 4.4 किलोमीटर (2.73 मील) ऊंचा उठ गया और दर्जनों उड़ानें रद्द करनी पड़ीं.जापानी मौसम विज्ञान एजेंसी (जेएमए) के अनुसार, क्यूशू के दक्षिणी सिरे पर कागोशिमा शहर के पास स्थित सकुराजिमा नामक ज्वालामुखी लगभग 1 बजे (शनिवार को 1600 GMT) फटा. इसके बाद लगभग 2:30 बजे और 8:50 बजे दो और विस्फोट हुए.

13 महीनों में पहला विस्फोट

क्योदो समाचार एजेंसी के अनुसार, लगभग 13 महीनों में यह पहला विस्फोट है जो 4 किलोमीटर या उससे अधिक ऊंचाई तक पहुंचा.

30 उड़ानें रद्द

स्थानीय मीडिया ने यह भी बताया कि राख गिरने और संबंधित कारणों से कागोशिमा हवाई अड्डे से आने-जाने वाली 30 उड़ानें रद्द कर दी गईं.

मियाज़ाकी प्रान्त में भी राख गिरने की आशंका

जेएमए ने कहा कि नवीनतम विस्फोट के बाद ज्वालामुखी की राख उत्तर-पूर्व की ओर बह गई और रविवार को कागोशिमा के साथ-साथ निकटवर्ती मियाज़ाकी प्रान्त में भी राख गिरने की आशंका है.

सबसे सक्रिय ज्वालामुखी

सकुराजिमा जापान के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है और यहां नियमित रूप से अलग-अलग स्तरों के विस्फोट होते रहते हैं. 2019 में इसने 5.5 किमी (3.4 मील) की ऊँचाई तक राख उगली थी.

