Home > क्राइम > जापान की डरावनी वारदात! सुई-धागे से सिले रूममेट के होंठ, पीड़िता ने कागज पर लिखी अपनी दर्दभरी दास्तान

जापान की डरावनी वारदात! सुई-धागे से सिले रूममेट के होंठ, पीड़िता ने कागज पर लिखी अपनी दर्दभरी दास्तान

Japan Crime: जापान से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है. जापान में एक महिला को अपनी हाउसमेट के होंठ सिलने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. आरोपी महिला, जिसकी पहचान 49 वर्षीय मासाए सकुराई के तौर पर हुई है.

By: Heena Khan | Published: August 7, 2026 9:58:18 PM IST

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Japan Crime: जापान से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है. जापान में एक महिला को अपनी हाउसमेट के होंठ सिलने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. आरोपी महिला, जिसकी पहचान 49 वर्षीय मासाए सकुराई के तौर पर हुई है, उसको कोगा शहर में सुई-धागे से हमला करने के शक में गिरफ्तार किया गया. 42 वर्षीय पीड़िता, जो अप्रैल 2025 के आसपास से सकुराई के साथ रह रही थी, उसने  पुलिस को बताया कि घटना से पहले वो इतनी डरी हुई थी कि भाग नहीं पाई.

सफेद मास्क पहन कर भागी पीड़िता 

पीड़िता सफेद मास्क पहनकर घर से भागी और पास की एक दुकान पर पहुंची, जहां उसने एक कागज का टुकड़ा दिखाया जिस पर लिखा था, कृपया मेरी मदद करें. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, इसके बाद दुकान के एक कर्मचारी ने पुलिस को सूचना दी. महिला ने पुलिस को बताया कि सकुराई किसी बात पर नाराज हो गई थी और इसी वजह से उसके होंठ सिल दिए गए.

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इस तरह सीए होंठ 

 बताया जाता है कि उसके मुंह में नाक के नीचे से लेकर निचले होंठ के नीचे तक कई बार सुई चुभाई गई और फिर होंठों को आपस में सिल दिया गया. कहा जाता है कि धागा उसके मुंह के अंदर से गुजारा गया था, जिससे बाहर से सिलाई का पता लगाना मुश्किल था. पुलिस ने उसकी चोटों की गंभीरता के बारे में जानकारी नहीं दी, लेकिन कहा कि उसकी जान को कोई खतरा नहीं है. पीड़िता ने कहा कि वह सकुराई से इतनी डरी हुई थी कि पहले घर छोड़कर नहीं जा पाई, और जब सकुराई बाहर गई थी, तभी वह भागने में सफल हो पाई.

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Tags: crime newsjapan crime
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