नई दिल्ली, जापान के टोक्यो में सभी क्वॉड देशों के शीर्ष नेताओं ने बैठक में भाग लिया है. इन देशों में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्र प्रमुख नेताओं ने शिरकत की थी. अब सवाल यह है कि इन बड़े देशों के शीर्ष नेताओं के बीच आखिर वह कौन से सुप्रीम लीडर रहे जो जापानी मीडिया में छाए रहे.

जापान में क्वॉड देशों के सुप्रीम लीडरों के बीच आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडन के एक बयान ने जापानी मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी है. जहां उन्होंने कहा कि वह ताइवान की सुरक्षा के लिए अमेरिकी सैन्य बलों का इस्तेमाल करना चाहेंगे. हालांकि सोमवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यह साफ़ भी कर दिया कि ताइवान को लेकर अमेरिका की नीति में कोई भी बदलाव नहीं आया है. बताते चलें, अमेरिकी राष्ट्रपति का यह बयान जापान के प्रधानमंत्री फ़ुमियो किशिदा के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ़्रेंस के दौरान मीडिया द्वारा “क्या ताइवान को बचाने के लिए वो सेना भेजेंगे?” के प्रश्न पर आया था.

(Belatedly) Japanese newspapers this morning.

Biden's comment on military involvement in Taiwan from Monday was dominant headlines in Sankei, Asahi and Nikkei — while it was side headlines in Mainichi and Yomiuri. Tokyo ran a story about it on page 2. pic.twitter.com/6iY3vOoJj4

