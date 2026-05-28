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अब जापान को निर्यात नहीं होंगे आम! 20 साल बाद लगा प्रतिबंध, वजह जानकर रह जाएंगे दंग

एक निरीक्षण दल द्वारा देश की उत्पादन इकाइयों में अनियमितताएं पाए जाने के बाद जापान ने इस सीजन में भारत से आमों का आयात बंद कर दिया है.

By: Shivangi Shukla | Published: May 28, 2026 6:19:30 PM IST

अब जापान को निर्यात नहीं होंगे आम
अब जापान को निर्यात नहीं होंगे आम


जहां एक ओर भारतीय आमों की वैश्विक स्तर पर सराहना हो रही है, वहीं दूसरी ओर एक निरीक्षण दल द्वारा देश की उत्पादन इकाइयों में अनियमितताएं पाए जाने के बाद जापान ने इस सीजन में भारत से आमों का आयात बंद कर दिया है.

करीब दो दशकों बाद जापान ने भारत के आमों पर प्रतिबंध लगाया है. इससे पहले, फलों में मक्खियों के प्रकोप की रिपोर्ट के बाद जापान ने 1986 में भारतीय आमों पर प्रतिबंध लगा दिया था.

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क्यों लगा प्रतिबंध 

हर साल, आम के मौसम से पहले, जापान वाष्प ताप उपचार (वीएचटी) की निगरानी के लिए निरीक्षकों को भेजता है, जो एक गैर-रासायनिक संगरोध प्रक्रिया है जो गर्म और आर्द्र हवा में आमों को कीटों से मुक्त रखती है. इस साल भी, मार्च में उत्तर प्रदेश के रहमानपुर में निरीक्षण के लिए जापान के संगरोध अधिकारियों का एक दल आया था, जिसने भारतीय उपचार सुविधाओं में धूमन और संबंधित कीटाणुशोधन उपायों में कमियां पाईं, जिसके चलते देश ने आम के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया. बता दें कि जापान में संगरोध योजनाओं का समर्थन करने वाले एक जनहित संगठन, योकोहामा प्लांट प्रोटेक्शन एसोसिएशन ने सूचित किया है कि इस वर्ष 25 मार्च या उसके बाद भारत द्वारा जारी निरीक्षण प्रमाण पत्र वाले आमों की खेप अब स्वीकार नहीं की जाएगी, ऐसा ईटी ने रिपोर्ट किया है.

आम निर्यातकों में निराशा 

जापान, अपने उत्पादों की गुणवत्ता के लिए जाना जाता है, चाहे वह आम हो या मछली. जापान के सख्त नियमों को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने भारत में कई वीएचटी संयंत्र खोले हैं, जिसकी शुरुआत 2007 में तिरुपति वीएचटी संयंत्र से हुई है. तब से भारत सावधानीपूर्वक प्रसंस्करण के बाद आमों का निर्यात कर रहा है. हालांकि जापान सबसे “महत्वपूर्ण” खरीदारों में से नहीं है, फिर भी निर्यातकों में इस घटनाक्रम से निराशा का माहौल है.

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