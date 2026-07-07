Canada Jail Officer Case: जालंधर की लेडी अफसर ने जेल में कैदी से बनाए ‘संबंध’ किए और भी कई गलत काम; पंजाब तक मचा हड़कंप

पंजाब की महिला अधिकारी सवालों के घेरे में हैं. आरोप है कि जालंधर की महिला अधिकारी ने जेल में बंद प्रेमी से संबंध बनाए. इतना ही नहीं वह कैदी से लगातार मुलाकात करती थीं. उसके पैसे से कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई और कई बार फॉरेन ट्रिप भी कीं. जांच पड़ताल में खुलासा हुआ है कि महिला अधिकार ने अपनी ड्यूटी उसी ब्लॉक में लगवाई, जहां कैदी बंद था. महिला अधिकारी अधिकतर समय उसकी सेल के आसपास बिताती थीं. जेल के आधिकारिक फोन सिस्टम के अलावा कथित तौर पर अवैध मोबाइल के जरिए भी उसके संपर्क में रहती थी. इसकी एवज में कैदी महिला अधिकारी पर पैसे खर्च करता था.

कैदी के पैसे से करवाई कॉस्मेटिग सर्जरी

जांच में खुलासा हुआ है कि सर्जरी और विदेश यात्राओं का खर्च भी कैदी ने ही उठाया था. इसका खुलासा तब हुआ जब वरिष्ठ जेल अधिकारी के घर पर जानलेवा हमले की साजिश की जांच शुरू हुई. आरोप है कि जालंधर की रहने वाली इस महिला अधिकारी ने ही उस अधिकारी की कार की नंबर प्लेट की फोटो कैदी तक पहुंचाई थी. इसके बाद उसी जानकारी के आधार पर अधिकारी की पहचान कर पूरी साजिश रची गई. कनाडा पुलिस की प्रोजेक्ट साउथ जांच का अहम हिस्सा बना.

बताया जा रहा है कि 3 जुलाई, 2026 को ऑन्टारियो सुपीरियर कोर्ट की अनुमति के बाद 563 पन्नों वाले ITO (इन्फॉर्मेशन टू ऑब्टेन) के कुछ हिस्से सार्वजनिक किए गए. इसके बाद पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ. मामला फिलहाल अदालत में विचाराधीन है. फिलहाल महिला अधिकारी पेड लीव पर हैं, जबकि कैदी अब भी जेल में बंद है.

यह भी पढ़ें: बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए बेकाबू युवती के साथ दरिंदगी, 30 मिनट तक चीखती रही वह; 90 दिन बाद हुआ चौंकाने वाला खुलासा

उधर, कनाडा पुलिस के मुताबिक निशवंत कौर दोसांझ का परिवार जालंधर जिले के दोसांझ कलां गांव से जुड़ा है. 32 वर्षीय गुरप्रीत सिंह पंजाब से ट्रक ड्राइवर के रूप में कनाडा गया था. ड्रग तस्करी के आरोपों में गुरप्रीत अक्टूबर 2024 से कनाडा की टोरंटो जेल में बंद है. फिलहाल वह अमेरिका प्रत्यर्पण की प्रक्रिया का सामना कर रहा है.

यह भी पढ़ें: पति से नहीं भरा मन तो ‘अंग्रेज’ पर हार बैठी दिल, दिन तो छोड़िये रात में भी करती थी ‘गंदी बात’

आरोप है कि गुरप्रीत के जेल पहुंचने के बाद निशवंत को पता चला तो उनके बीच का यह रिश्ता फिर से सक्रिय हो गया.आरोप है कि निशवंत ने अपनी ड्यूटी उसी टावर और ब्लॉक में लगवा ली, जहां गुरप्रीत बंद था। अक्टूबर 2024 से 2025 तक दोनों के बीच लगातार निजी मुलाकातें होती रहीं.निशंवत अधिक समय गुरप्रीत की सेल के आसपास जरूरत से ज्यादा समय बिताती थीं. इसके बाद गुरप्रीत ने उन्हें महंगे गिफ्ट दिए, कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए पैसे दिए और विदेश यात्राओं का खर्च भी उठाया.

यह भी पढ़ें: होटल के कमरे में 40 साल की महिला के साथ मिले 2 और शव, हत्या या आत्महत्या? जांच में उलझी पुलिस