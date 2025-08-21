Home > विदेश > S Jaishankar News: रूस की धरती से जयशंकर का अमेरिका को करारा जवाब, विश्व ऊर्जा बाजार को लेकर Trump को दिखाया आईना… कहा – भारत का हर फैसला राष्ट्रीय हित में

S Jaishankar News: विदेश मंत्री जयशंकर ने रूस की धरती से गुरुवार को अमेरिका को आईना दिखाया है। जयशंकर ने कहा कि रूस से तेल खरीदने का भारत का फैसला न केवल राष्ट्रीय हित में है, बल्कि अमेरिका द्वारा प्रोत्साहित किए जा रहे "विश्व ऊर्जा बाजार" को स्थिर करने के प्रयासों के अनुरूप भी है।

Published By: Shubahm Srivastava
Published: August 21, 2025 18:36:18 IST

S Jaishankar News: विदेश मंत्री जयशंकर ने रूस की धरती से गुरुवार को अमेरिका को आईना दिखाया है। जयशंकर ने कहा कि रूस से तेल खरीदने का भारत का फैसला न केवल राष्ट्रीय हित में है, बल्कि अमेरिका द्वारा प्रोत्साहित किए जा रहे “विश्व ऊर्जा बाजार” को स्थिर करने के प्रयासों के अनुरूप भी है।

जयशंकर ने मॉस्को में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “हम एक ऐसा देश हैं जहाँ अमेरिका पिछले कुछ वर्षों से कहता रहा है कि हमें विश्व ऊर्जा बाजार को स्थिर करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, जिसमें रूस से तेल खरीदना भी शामिल है।”

अमेरिका से तेल आयात बढ़ा – जयशंकर

जयशंकर ने यह भी बताया कि हाल ही में अमेरिका से भारत का तेल आयात बढ़ा है। उन्होंने कहा, “इसलिए ईमानदारी से कहूँ तो हम इस तर्क के तर्क से बहुत हैरान हैं।” उन्होंने उन दावों का भी जिक्र किया जिनमें कहा गया था कि भारत रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है।

जयशंकर ने ऐसे दावों को खारिज करते हुए कहा कि चीन, यूरोपीय संघ और कई अन्य देशों के रूस के साथ ऊर्जा संबंध मज़बूत हैं। उन्होंने कहा, “हम रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार नहीं हैं, बल्कि चीन है। हम एलएनजी के सबसे बड़े खरीदार नहीं हैं, बल्कि यूरोपीय संघ है।” उन्होंने आगे कहा, “हम वह देश नहीं हैं जिसका 2022 के बाद रूस के साथ व्यापार में सबसे बड़ा उछाल आएगा; मुझे लगता है कि दक्षिण में कुछ देश हैं।”

जयशंकर की लावरोव से मुलाकात

इस यात्रा के दौरान, जयशंकर ने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करने और इस वर्ष के अंत में होने वाले वार्षिक भारत-रूस शिखर सम्मेलन की तैयारी के लिए रूसी विदेश मंत्री लावरोव से मुलाकात की। रूसी विदेश मंत्रालय के अनुसार, दोनों पक्ष सहयोग को मज़बूत करने के वर्तमान और भविष्य के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

जयशंकर की यह यात्रा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ को दोगुना करके 50 प्रतिशत करने के बाद भारत-अमेरिका संबंधों में तनाव के बीच हो रही है, जिसमें रूसी कच्चा तेल खरीदने पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त जुर्माना भी शामिल है।

