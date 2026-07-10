पति को दफनाने के बाद कब्र की जगह ही भूल गई महिला! अमेरिका में आया ‘अजब’ मामला

अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में छुट्टियों मनाने के दौरान केप वर्डे में बीमार पड़ने और मौत होने के बाद एक ब्रिटिश महिला को अपने पति को बिना किसी निशान वाली कब्र में दफनाने के लिए मजबूर होना पड़ा. 74 साल के रिटायर्ड फोर्कलिफ्ट ड्राइवर कॉलिन टिमसन अपनी पत्नी जैकलीन के साथ अफ़्रीकी द्वीपों पर छुट्टियां मना रहे थे इसी दौरान उन्हें बीमारी और दस्त की शिकायत हुई. अगली सुबह जब वह नाश्ता करके लौटीं, तो उन्होंने देखा कि वह गिर पड़े थे. कॉलिन टिमसन को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जुलाई 2024 में उसी शाम उनकी मौत हो गई.

वहीं, महिला के पति की अचानक मौत और एक दूसरे पर्यटक की मौत के साथ 2023 से वहां ‘ऑल-इनक्लूसिव’ ट्रिप पर मरने वाले ब्रिटिश लोगों की संख्या कम से कम 10 हो गई है. कॉलिन टिमसन की मौत को लेकर केप वर्डे के अधिकारियों ने बताया कि उनकी जान जाने की वजह गंभीर गैस्ट्रोएंटेराइटिस और पाचन तंत्र से ब्लीडिंग थी. उन्होंने कहा कि इससे डिहाइड्रेशन, गंभीर एनीमिया और सेप्टिक शॉक हुआ. पेट में ऐंठन से बीमार पड़ गईं जैकलीन ने कहा कि उन्हें अपने पति को सिर्फ़ तीन दिन बाद बिना किसी निशान वाली कब्र में दफ़नाना पड़ा, क्योंकि उन्हें लगा कि उनका ट्रैवल इंश्योरेंस शव को घर लाने का खर्च नहीं उठाएगा.

अनजान जगह पर कर दिया था अंतिम संस्कार

उन्होंने कहा कि मुझे बताया गया कि केप वर्डे में अंतिम संस्कार (दाह-संस्कार) का कोई विकल्प नहीं था. जैकलीन की मानें तो वह पि की अस्थियां भी घर नहीं ला सकीं. इसके बजाय, उन्हें अपने परिवार से हजारों मील दूर अकेले बिना किसी निशान वाली कब्र में दफना दिया गया. रिटायर्ड फोर्कलिफ्ट ड्राइवर 74 साल के कॉलिन टिमसन की तबीयत केप वर्डे में छुट्टी के दूसरे दिन ही खराब हो गई और अगली शाम उनकी मौत हो गई.

यह भी पढ़ें: खूबसूरत युवती से बनाए संंबंध, हंसते-हंसते बिस्तर पर बांध दिया, इसके बाद जो हुआ वह होश उड़ा देने वाला था

पत्नी से मिलने के बाद अगले दिन मौत

जैकलीन का कहना है कि उनके पति रिटायर्ड फैक्टरी वर्कर टिमसन का ‘ऑल-इनक्लूसिव’ होटल, ‘रियू फुनाना’, ‘उसी स्टैंडर्ड’ का नहीं लग रहा था. बताया गया कि कुछ खाना ठीक से पका हुआ नहीं लग रहा था और हल्का गर्म था. पूल के पास बने टॉयलेट मरे हुए कॉकरोच से भरे हुए थे और हम अंदर नहीं गए क्योंकि पानी पीला दिख रहा था.

यह भी पढ़ें: रात को शादीशुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी, सुबह उसकी बेटी को देखकर मचल गया दिल, फिर…

क्लिनिक से अस्पताल जाने के लिए निकले, तो मैं होटल वापस आ गई क्योंकि मुझे बताया गया था कि वे सुरक्षित हाथों में हैं और अगले दिन उनसे मिलने आ सकती हूं. मुझे उनकी मौत के बारे में तब तक पता नहीं चला जब तक मैं अस्पताल नहीं पहुंची. जब मैंने यह खबर सुनी, तो मेरी दुनिया बिखर गई। सब कुछ धुंधला सा लग रहा था.

यह भी पढ़ें: छात्रा से दुष्कर्म मामले में व्यापार मंडल अध्यक्ष को किस युवती ने किया था सहयोग? सामने आया नया ट्विस्ट

पर्यटकों को हुईं कई दिक्कतें

कहा जाता है कि वर्ष 2022 से TUI के साथ केप वर्डे जाने वाले 2,500 से ज़्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व लॉ फर्म ‘इरविन मिशेल’ कर रही है. इन लोगों को साल्मोनेला, ई. कोलाई और शिगेला जैसे संक्रमण हुए थे. इनमें से कुछ की जान समय पर इलाज नहीं मिलने के चलते चली गई.

यह भी पढ़ें: खूबसूरत पत्नी के होते हुए भी पति फिदा हो गया जवान भतीजी पर, बनाने लगा संबंध; आधी रात दोनों ने कर डाला कांड