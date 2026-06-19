‘इटली और मैं कभी भीख नहीं मांगते’; ट्रंप के फोटो संबंधी दावे पर भड़क उठीं मेलोनी, दिया मुंहतोड़ जवाब

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा एक टीवी चैनल को अपनी और इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी की फोटो के संदर्भ में दी गयी टिप्पणी पर जॉर्जिया मेलोनी ने मुंहतोड़ जवाब दिया है.

अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इतालवी प्रधानमंत्री ने जी7 शिखर सम्मेलन में उनके साथ एक तस्वीर के लिए “विनती” की थी. एक इतालवी मीडिया आउटलेट से बात करते हुए, रिपब्लिकन नेता ट्रंप ने कहा कि उन्हें मेलोनी से बात करने की “जरूरत नहीं थी” और वह “शायद खुश” थीं कि उन्होंने उनसे बात की. उनके इस बयान के बाद से इटली और प्रधानमंत्री मेलोनी का गुस्सा भड़क उठा है.

क्या है पूरा मामला

अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प ने इटली के La7 टीवी चैनल को दिए एक संक्षिप्त साक्षात्कार में कहा कि मेलोनी उनके साथ तस्वीर खिंचवाना चाहती थीं. फिर उन्होंने कहा कि अगर उन्हें मेलोनी के लिए दुख नहीं होता तो वे तस्वीर नहीं खिंचवाते. ट्रंप ने टीवी चैनल को बताया, “शायद वो खुश है कि मैंने उससे बात की. मुझे उससे बात करने की ज़रूरत नहीं थी. उसने मुझसे तस्वीर खिंचवाने की गुहार लगाई. वो मेरे साथ तस्वीर खिंचवाना चाहती थी. मैं तस्वीर नहीं खिंचवाता, लेकिन मुझे उस पर दया आ गई.”

मेलोनी ने किया पलटवार

मेलोनी ने ट्रंप की टिप्पणियों को खारिज करते हुए कहा कि वह उनसे “हैरान” थीं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर किये गए एक पोस्ट में, दक्षिणपंथी इतालवी प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब ट्रम्प ने अपने ही सहयोगियों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की है. उन्होंने कहा, “डोनाल्ड ट्रम्प के बयान पूरी तरह से मनगढ़ंत हैं, मैं सचमुच हैरान हूं. मुझे समझ नहीं आता कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति अपने ही सहयोगियों के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों करते हैं; आखिरकार, यह पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ है.”

Io e l’Italia non imploriamo mai. pic.twitter.com/sTpKlqWB67 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 19, 2026

उन्होंने आगे कहा, “यह बहुत दुख की बात है कि वह पश्चिम के दुश्मनों, संयुक्त राज्य अमेरिका के दुश्मनों, और उन नेतृत्वों के प्रति वही दृढ़ संकल्प नहीं दिखाते जिनके प्रति वह कहीं अधिक नरम रुख अपनाते हैं. हालांकि, उन्हें एक बात याद रखनी चाहिए: मैं और इटली कभी भीख नहीं मांगते.”

इतालवी विदेश मंत्री ने रद्द की अमेरिका यात्रा

ट्रम्प की टिप्पणियों के परिणामस्वरूप, इतालवी विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने अमेरिका की अपनी नियोजित यात्रा रद्द करने की घोषणा की और X पर एक पोस्ट में कहा कि मेलोनी के प्रति राष्ट्रपति ट्रम्प के अपमानजनक शब्दों ने पूरे इटली को आहत किया है.

Le gravi e offensive parole del Presidente Trump nei confronti del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni offendono tutta l’Italia. Per questo motivo ho deciso di annullare la mia visita negli Stati Uniti prevista per i prossimi 21 e 22 giugno. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) June 19, 2026

“राष्ट्रपति ट्रंप के गंभीर और आपत्तिजनक शब्दों से पूरा इटली आहत हुआ है,” विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने कहा, जिन्हें 21 और 22 जून को अमेरिका का दौरा करना था. इसके अलावा इटली के अन्य कई वरिष्ठ नेताओं और अधिकारियों ने भी डोनाल्ड ट्रंप की इस टिप्पणी की आलोचना की है.