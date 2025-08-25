जिस देश में निमिषा प्रिया को सुनाई गई फांसी, नेतन्याहू ने वहां मचाई तबाही, बिछ गई लाशें

Israeli strikes on yemen: इजरायल ने गाजा पर पूर्ण रूप से कंट्रोल करने का प्लान बना लिया है। गाजा पर इजरायली सेना के हमले लगातार जारी हैं। वहीं अब नेतन्याहू के सेना ने गाजा के समर्थक हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। ये हवाई हमले रविवार को यमन की राजधानी सना में की गई। बताया जा रहा है कि इजरायल के इस हमले में 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं करीब 86 लोग घायल हैं। इजरायली सेना ने सना में एक इमारत, पावर प्लांट और गैस स्टेशन को निशाना बनाया था। ये पहली बार नहींं है जब इजरायल ने हूती विद्रोहियों को निशाना बनाया है। हमास से जंग के ऐलान के बाद नेतन्याहू के सेना ने ये कारनामा कई बार कर दिखाया है।

वायरल हो रहा है तबाही का वीडियो

वहीं अब सोशल मीडिया पर इस हमले का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में सना में एक इमारतों के ऊपर धुएं का गुबार उठते हुए दिख रहा है। वहीं एक दूसरे वीडियों में आग से मची तबाही को देखा जा सकता है। हालाकि वायरल हो रहे इन वीडियो की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है।

इजरायल पर लगातार हमले कर रहा है हूती

हूती विद्रोहियों पर हमले को लेकर इजरायली आर्मा ने कहा है कि ये एक जवाबी कार्यवाही है। उन्होने कहा है कि हूती लगातार इजरायल के लोगों पर हमले कर रहे हैं। इसी के जवाब में ये हमला किया गया। बता दें कि हूती विद्रोहियों ने हाल में ही इजरायल पर सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें दागीं थी। बीते शुक्रवार को हूती के लड़ाकों ने इजरायल पर एक मिसाइल दागी थी जिसे इजरायल ने हवा में ही मार गिराया।

.सैन्य ढाँचे पर हमला किया-इज़रायली सेना

इज़रायली सेना ने कहा है कि उन्होंने सना में हूती शासन के सैन्य ढाँचे पर हमला किया है। इसमें राष्ट्रपति भवन के पास स्थित एक सैन्य अड्डा भी शामिल है। इज़रायली सेना ने कहा है कि उन्होंने असर और हेजाज़ बिजली संयंत्रों और ईंधन भंडारण स्थलों पर हमला किया है। सेना का कहना है कि हूती आतंकवादी इन ठिकानों का इस्तेमाल सैन्य गतिविधियों के लिए करते हैं। हूती अपने कामों के लिए नागरिक ढाँचे का इस्तेमाल करते हैं।

लाल सागर पर हमला

पिछले दो सालों से, हूथी विद्रोही लाल सागर में जहाजों पर लगातार हमले कर रहे हैं। हर साल इस शिपिंग रूट से 1 ट्रिलियन डॉलर का माल गुज़रता है। नवंबर 2023 और दिसंबर 2024 के बीच, हूथी विद्रोहियों ने मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल करके 100 से ज़्यादा जहाजों को निशाना बनाया।