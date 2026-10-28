Israeli Election Exit Poll: नेतन्याहू या कोई और? कौन बनेगा इजराइल का पीएम, क्या होगा ‘रा’म’ का?

Israeli Election Exit Poll: इजराइल में होने वाले आम चुनाव पर दुनियाभर के देशों के निगाहें लगी हैं. इस बीच इज़राइल में चुनाव के लिए मतदान खत्म होने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू का राजनीतिक भविष्य अधर में लटक गया है. शुरुआती एग्जिट पोल बता रहे हैं कि 77 वर्षीय नेतन्याहू की ‘लिकुड’ राजनीतिक पार्टी देश की संसद में सबसे बड़ी पार्टी बनी रहेगी, लेकिन बहुमत से दूर रहेंगे.हालांकि, इज़राइल के सामने एक नई अनिश्चितता खड़ी हो गई है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि किसी भी मुख्य प्रतिद्वंद्वी गुट को सरकार बनाने के लिए ज़रूरी सीटें नहीं मिलेंगी.

‘कान 11’ (Kan 11) और ‘चैनल 13’ (Channel 13) न्यूज़ चैनलों के पोल के अनुसार, नेतन्याहू के दोनों प्रतिद्वंद्वी गुटों में से प्रत्येक को 52-52 सीटें मिल सकती हैं. वहीं, ‘चैनल 12’ (Channel 12) के पोल में गादी आइसेनकोट के नेतृत्व वाला गुट 50 सीटों के साथ थोड़ा पीछे नज़र आ रहा है. माना जा रहा है कि आइसेनकोट की ‘यशार’ (Yashar) पार्टी, नेतन्याहू के मुख्य विपक्ष का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन दोनों ही गुट बहुमत के लिए ज़रूरी 61 सीटों के आंकड़े से काफी दूर हैं. इससे गठबंधन बनाने के लिए मुश्किल बातचीत और लंबे राजनीतिक गतिरोध की संभावना पैदा हो सकता है. इससे पहले वर्ष 2019 से 2022 के बीच इज़राइल में 5 चुनाव हो चुके हैं और अब फिर से वही स्थिति बनने का डर है.

यहां पर बता दें कि अरब-नेतृत्व वाली पार्टियां ‘रा’म’ (Ra’am) और ‘जॉइंट लिस्ट’ (Joint List) नेतन्याहू का विरोध करती हैं. उनके बारे में पहले अनुमान था कि वो रिकॉर्ड 18 सीटें जीत सकती हैं. इससे इज़राइल के राजनीतिक भविष्य में उनकी भूमिका बहुत अहम हो सकती है. आने वाले दिनों में आधिकारिक नतीजों के साथ ही अंतिम परिणाम सामने आने की उम्मीद है.



इस चुनाव को व्यापक रूप से नेतन्याहू के नेतृत्व पर एक जनमत संग्रह के रूप में देखा जा रहा है. यह 2023 में हमास के नेतृत्व में 7 अक्टूबर को हुए हमलों और उसके बाद मध्य पूर्व को हिला देने वाले युद्धों के संदर्भ में है. मंगलवार को इज़रायल में रिकॉर्ड 74 प्रतिशत लोगों ने मतदान किया. 1974 में मिस्र और सीरिया के खिलाफ ‘योम किप्पुर युद्ध’ के बाद हुए चुनावों के बाद से, यह अब तक का सबसे ऊंचा मतदान प्रतिशत है. पूरे दिन, नेतन्याहू ने अपने समर्थकों से वोट डालने की अपील की और इसे एक ‘आपातकाल’ तथा ‘जीवन-मरण का प्रश्न’ बताया.

वहीं, पत्रकारों से बात करते हुए नेतन्याहू ने एक राष्ट्रीय दक्षिणपंथी सरकार (national right-wing government) बनाने का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि यहूदी मतदाताओं और यहूदी राज्य का समर्थन करने वालों के बीच दक्षिणपंथी गुट के पास एक बड़ा और निर्णायक बहुमत है. इजरायली मीडिया के अनुसार, प्रधानमंत्री ने अरब पार्टियों पर निर्भर सरकार बनाने का विरोध किया, जिन्हें उन्होंने ‘यहूदी-विरोधी’ (anti-Zionist) करार दिया.

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