गाजा में इजरायली हमले जारी, फिलिस्तीनियों पर बरसाए बम…25 की हुई मौत; भुखमरी से जूझ रहे 5 लाख लोग

Israeli Attack In Gaza: गाजा में शनिवार को कम से कम 25 फ़िलिस्तीनी मारे गए, जब इज़राइली हवाई हमलों और गोलीबारी में सहायता केंद्रों और अस्थायी आश्रयों की ओर जा रहे लोगों को निशाना बनाया गया। मृतकों में महिलाएँ और बच्चे भी शामिल थे, जो तंबुओं में शरण ले रहे थे।

Published By: Shubahm Srivastava
Published: August 23, 2025 21:15:00 IST

Israeli Attack In Gaza (Representative Image)
Israeli Attack In Gaza (Representative Image)

Israeli Attack In Gaza: गाजा में शनिवार को कम से कम 25 फ़िलिस्तीनी मारे गए, जब इज़राइली हवाई हमलों और गोलीबारी में सहायता केंद्रों और अस्थायी आश्रयों की ओर जा रहे लोगों को निशाना बनाया गया। मृतकों में महिलाएँ और बच्चे भी शामिल थे, जो तंबुओं में शरण ले रहे थे। स्थानीय अस्पतालों ने इस जानकारी की पुष्टि की, जिससे क्षेत्र में मानवीय संकट की एक भयावह तस्वीर फिर से उभर कर सामने आई।

गाजा में लगातार बढ़ रहा खाद्य संकट

यह हिंसा ऐसे समय में हुई है जब गाजा में गहराते खाद्य संकट को लेकर वैश्विक चिंता बढ़ रही है। दुनिया की अग्रणी खाद्य संकट आकलन एजेंसी, एकीकृत खाद्य सुरक्षा चरण वर्गीकरण (आईपीसी) ने आधिकारिक तौर पर गाजा शहर में अकाल की घोषणा की है – जो मध्य पूर्व में दर्ज किया गया पहला अकाल है।

यह घोषणा इज़राइल द्वारा गाजा पर लगभग ढाई महीने की पूर्ण नाकेबंदी के बाद की गई है। हालाँकि अब अमेरिका समर्थित गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन (जीएचएफ) के माध्यम से कुछ सहायता की अनुमति दी जा रही है, लेकिन यह आबादी की तत्काल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है।

इज़रायली हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों की मौत

नासेर अस्पताल के अनुसार, दक्षिणी गाज़ा में तड़के हुए इज़रायली हमलों में कम से कम 14 लोगों की जान चली गई, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। ये हमले खान यूनिस में विस्थापितों के तंबुओं को निशाना बनाकर किए गए, जहाँ बमबारी से तबाह हुए अन्य इलाकों से भागकर आए परिवारों ने शरण ली थी।

शेख राडवान फील्ड अस्पताल ने ज़िकिम क्रॉसिंग के पास इज़रायली गोलीबारी में 5 और लोगों की मौत की सूचना दी, जहाँ नागरिक मदद की उम्मीद में इकट्ठा हुए थे। अस्पताल के सूत्रों और फ़िलिस्तीनी रेड क्रिसेंट के अनुसार, गाज़ा में अलग-अलग घटनाओं में 6 और लोगों की मौत की पुष्टि हुई है।

आईपीसी की रिपोर्ट ने सभी को चौकाया

आईपीसी की रिपोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर काफ़ी दबाव बढ़ा दिया है, जिसमें खुलासा हुआ है कि गाज़ा की एक-चौथाई आबादी—लगभग 5,00,000 लोग—भयावह भूखमरी का सामना कर रहे हैं और भुखमरी के कगार पर हैं।

इज़राइल ने इस रिपोर्ट को “झूठा” बताते हुए खारिज कर दिया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने दावा किया है कि हमास जानबूझकर अंतरराष्ट्रीय आक्रोश भड़काने के लिए बंधकों और नागरिकों को भोजन नहीं दे रहा है। इज़राइली अधिकारियों ने ज़ोर देकर कहा कि उन्होंने चल रहे संघर्ष के दौरान गाज़ा में पर्याप्त मानवीय सहायता पहुँचाई है।

