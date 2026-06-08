‘ऑपरेशन नस्र’ से दहला इजराइली एयरबेस, नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ीं; ईरान की अमेरिका और इजराइल को कड़ी  चेतवानी

Iran Attack Israeli Airbase: ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच, किसी भी समझौते की उम्मीद खत्म होती दिख रही है और ईरान व इज़राइल एक बार फिर सीधे टकराव की कगार पर हैं. इसी माहौल में, ईरान ने इजराइल के उन दो ठिकानों पर हमले किए जो नेतन्याहू के लिए बहुत अहम हैं.

नतीजतन, पूरे पश्चिम एशिया में युद्ध की आग फिर से भड़क उठी है. इजराइल के आक्रामक रुख का जवाब देते हुए, ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की एयरोस्पेस फोर्स ने इजराइल के दो अहम एयरबेस नेवातिम और तेल नोफ पर मिसाइलों की बौछार कर दी.

‘ऑपरेशन नस्र’ ने कहां-कहां किया हमला?

ईरान ने इस ऑपरेशन को ‘ऑपरेशन नस्र’ नाम दिया है. IRGC ने पुष्टि की कि उसकी सेनाओं ने इजराइल के नेवातिम और तेल नोफ एयरबेस को निशाना बनाया. गौरतलब है कि ये इजराइली वायु सेना के सबसे रणनीतिक और अहम ठिकानों में से हैं. नेतन्याहू के लिए, ईरान की इन जगहों पर हमला करने की क्षमता किसी बुरे सपने से कम नहीं है. ईरान ने बार-बार अमेरिका से कहा था कि वह लेबनान पर हमलों को लेकर इजराइल को रोके; जब इजराइल इन हमलों को रोकने में नाकाम रहा, तो ईरान ने निर्णायक प्रहार करने के लिए मामला खुद अपने हाथों में ले लिया.

ईरान द्वारा निशाना बनाए गए इज़राइली एयरबेस इतने अहम क्यों हैं?

अब चलिए एक नजर इस बात पर भी डाल लेते हैं कि ईरान द्वारा निशाना बनाए गे इजराइली एयरबेस इतने अहम क्यों माने जा रहे हैं और नेतन्याहू के लिए यह चिंता का विषय क्यों है.

नेवातिम एयरबेस:

यह इज़राइल का अत्याधुनिक एयरबेस है. यहां इज़राइल के एडवांस्ड F-35I अदीर स्टील्थ फाइटर जेट तैनात हैं. ये जेट इज़राइल की लंबी दूरी तक हमला करने की क्षमता की रीढ़ हैं. इस बेस से इज़राइल मध्य पूर्व के किसी भी हिस्से पर हमला कर सकता है. ईरान के हमले ने इज़राइल की वायु शक्ति को सीधा झटका दिया है. यह गाजा, लेबनान, सीरिया और ईरान से जुड़े ऑपरेशन्स में अहम भूमिका निभाता है.

तेल नोफ एयरबेस

यह इजराइल का एक पुराना लेकिन बहुत अहम सैन्य बेस है. यहां F-15 ईगल और अन्य फाइटर जेट तैनात हैं. इस बेस पर फाइटर स्क्वाड्रन ऑपरेशन, पायलट ट्रेनिंग और कई तरह के स्पेशल ऑपरेशन किए जाते हैं. इज़राइली वायु सेना के कई अहम ऑपरेशन इसी बेस से संचालित होते हैं.

ईरान के लिए इज़राइली बेस निशाने पर क्यों आए?

ईरान का कहना है कि यह हमला इजराइल द्वारा ईरान के तीन रडार ठिकानों पर किए गए मिसाइल हमलों का जवाब है. इससे पहले, इजराइल ने दक्षिण-पश्चिमी ईरान में महशहर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमला किया था, जो ऊर्जा से समृद्ध तटीय इलाका है. इजराइल के कई शहरों में हवाई हमले के सायरन बजने लगे. ईरान ने इजराइल की तरफ मिसाइलें दागीं, जिन्हें इज़राइल के डिफेंस सिस्टम ने रोकने की कोशिश की. इजराइल के होम फ्रंट कमांड ने नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी.

तनाव से ट्रंप की कोशिशों को झटका

यह तनाव तब बढ़ा जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ परमाणु समझौते के लिए आखिरी कोशिश कर रहे थे. फॉक्स न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि हम समझौते के बहुत करीब थे. समझौता इस हफ़्ते सोमवार, मंगलवार या बुधवार को हो सकता था, लेकिन अब यह सब हो गया है.

दोनों पक्षों से बातचीत की मेज पर लौटने की अपील करते हुए ट्रंप ने कहा कि आपने मिसाइलें दागीं; अब बहुत हो चुका. अब आइए और समझौता कीजिए. ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर भी जवाबी कार्रवाई न करने का दबाव डाला और चेतावनी दी कि अगर जवाबी कार्रवाई का यह सिलसिला जारी रहा, तो हिंसा वैसे ही बनी रहेगी जैसे पिछले 47 सालों या 3,000 सालों से चली आ रही है.

ईरान सेना की अमेरिका और इजराइल को चेतावनी

इसके बाद, ईरानी सेना ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका या इज़राइल ने कोई और कदम उठाया, तो पूरे इलाके में अमेरिकी और इजराइली ठिकानों पर हमले किए जाएंगे. इराकी शिया मिलिशिया ‘कताइब हिज़्बुल्लाह’ ने भी अमेरिका को चेतावनी जारी की. 28 फरवरी को शुरू हुआ संघर्ष-विराम अब पूरी तरह से टूट चुका है. ईरान का इजराइल के दो सबसे अहम एयरबेस को निशाना बनाना इस बात का साफ संकेत है कि उसने इजराइल की हवाई ताकत को सीधे चुनौती देना शुरू कर दिया है. हालात अभी बेहद गंभीर हैं और पूरा इलाका एक बड़े युद्ध की कगार पर खड़ा है.