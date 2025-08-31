जहां बंद हैं निमिषा प्रिया उसी देश के पीएम को इजराइल ने मारा, दुनिया भर में मचा हंगामा

Israeli airstrike: इजरायली हवाई हमले में हूती विद्रोहियों के प्रधानमंत्री अहमद अल-रहवी यमन की राजधानी सना में मौत हो गई है। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने शनिवार को इसकी पुष्टि की। विद्रोहियों ने एक बयान में कहा कि अहमद अल-रहवी गुरुवार को सना में हुए एक हमले में मारे गए। उनकी सरकार के कई मंत्री भी हताहत हुए हैं।

2024 से प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत

इज़राइली सेना ने गुरुवार को कहा कि उसने यमन के सना क्षेत्र में हूती आतंकवादी शासन के एक सैन्य अड्डे पर सटीक हमला किया। विद्रोहियों के बयान में कहा गया है कि अल-रहवी अगस्त 2024 से हूती नेतृत्व वाली सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थे।

इस समय हुआ हमला

उन्होंने कहा कि इज़राइल ने उस समय हमला किया जब राहवी हूती-नियंत्रित सरकार के अन्य सदस्यों के साथ पिछले वर्ष की गतिविधियों और प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए सरकार द्वारा आयोजित एक नियमित कार्यशाला में शामिल हुए थे। हूती विद्रोहियों ने गाजा में हमास के खिलाफ इज़राइल के युद्ध के दौरान फिलिस्तीनियों के समर्थन में इज़राइल पर बार-बार मिसाइलें दागी हैं।

इजरायल पर किया हमला

हूती विद्रोहियों ने इज़राइल पर बार-बार हमले किए हैं, खासकर इज़राइल और हमास के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से। हूती विद्रोहियों का कहना है कि ये हमले फ़िलिस्तीनियों के समर्थन में हैं। हालाँकि, इज़राइल ने ज़्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। हालाँकि, इससे हूतियों के हमले नहीं रुके।

गाज़ा में ये काम करेगा इजरायल

इज़राइल हमास के खिलाफ अपने सैन्य अभियान का विस्तार करते हुए जल्द ही उत्तरी गाज़ा के कुछ हिस्सों में मानवीय सहायता की आपूर्ति रोक देगा या धीमी कर देगा। एक इज़राइली अधिकारी ने शनिवार को यह बात कही, गाज़ा शहर को युद्ध क्षेत्र घोषित किए जाने के एक दिन बाद। अधिकारी ने कहा कि इज़राइल आने वाले दिनों में गाज़ा शहर में हवाई मार्ग से मानवीय सहायता पहुँचाना बंद कर देगा और क्षेत्र के उत्तरी हिस्से में सहायता सामग्री ले जाने वाले ट्रकों की संख्या में कटौती करेगा।

इज़राइल ने शुक्रवार को गाज़ा शहर को मानवीय सहायता पहुँचाने के लिए दिन के समय की लड़ाई पर हाल ही में लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया। उन्होंने गाज़ा शहर को हमास का गढ़ बताते हुए यह कदम उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्र में पहले बड़े पैमाने पर हुए हमलों के बावजूद सुरंग नेटवर्क का उपयोग जारी है।