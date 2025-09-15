कतर के बाद इजराइल का अगला निशाना कौन? नेतन्याहू के खूंखार प्लान से खौफ में जी रहे सारे मुस्लिम देश
कतर के बाद इजराइल का अगला निशाना कौन? नेतन्याहू के खूंखार प्लान से खौफ में जी रहे सारे मुस्लिम देश

Israel Next Target Turkiye: कतर पर इजराइल के हमले के बाद तुर्की पर बेंजामिन नेतन्याहू की सेना हमला कर सकती है, जिसकी वजह से पूरा तुर्की नेतृत्व तनाव में जी रहा है.

By: Sohail Rahman | Published: September 15, 2025 8:01:15 AM IST

 Israel Strikes on Qatar: कतर में हमास अधिकारियों की एक बैठक पर इजराइली हमले (Israel Attack) ने इस चिंता को बढ़ा दिया है कि अगला निशाना एर्दोगन का मुस्लिम देश तुर्की (Next Target Turkey) हो सकता है. इससे पूरा तुर्की नेतृत्व तनाव में है. तुर्की रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता रियर एडमिरल ज़ेकी अकतुर्क ने गुरुवार को अंकारा में चेतावनी दी कि इजराइल कतर की तरह अपने बेतहाशा हमलों को और बढ़ाएगा और उनके देश सहित पूरे क्षेत्र को संकट में डाल देगा. तुर्की ने इज़राइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू (Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu) की तुलना हिटलर (Hitler) से की है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गए थे.

इजराइल और तुर्की में कभी थी गहरी दोस्ती (Israel and Türkiye once had a deep friendship)

आपको जानकारी के लिए बता दें कि इजराइल और तुर्की कभी मजबूत क्षेत्रीय साझेदार थे, लेकिन 2000 के दशक के उत्तरार्ध से दोनों देशों के बीच संबंध बिगड़ने लगे और 7 अक्टूबर, 2023 को दक्षिणी इजराइल पर हमास के हमले के साथ शुरू हुए गाजा युद्ध के कारण अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं. पिछले साल बशर अल-असद (Bashar Al Assad) की सरकार के पतन के बाद से दोनों देशों के बीच पड़ोसी सीरिया में प्रभाव की प्रतिस्पर्धा के कारण भी तनाव बढ़ गया है. तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन (Recep Tayyip Erdogan) लंबे समय से फिलिस्तीनी आंदोलन और फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह हमास के समर्थक रहे हैं.

तुर्की के राष्ट्रपति ने की बेंजामिन नेतन्याहू की आलोचना (Turkish President criticizes Benjamin Netanyahu)

जब से गाजा युद्ध की शुरुआत हुई है, तब से तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन (Recep Tayyip Erdogan) प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu) की तीखी आलोचना करते आए हैं. इसके अलावा, उन्होंने इजराइल पर नरसंहार का आरोप लगाया है और नेतन्याहू की तुलना नाज़ी नेता एडोल्फ हिटलर से की है. हमास के अधिकारी नियमित रूप से तुर्की जाते हैं और कुछ तो वहां बस भी गए हैं. इजराइल ने पहले भी तुर्की पर हमास को अपने क्षेत्र से हमलों की योजना बनाने, भर्ती करने और धन मुहैया कराने का आरोप लगाया है.

कतर के नेताओं के करीबी हैं एर्दोगन (Erdogan is close to Qatar’s leaders)

एर्दोगन कतर के नेताओं के करीबी हैं और तुर्की के अमीरात के साथ मज़बूत सैन्य और वाणिज्यिक संबंध हैं. इस सप्ताहांत अरब और मुस्लिम नेताओं के एक शिखर सम्मेलन के लिए उनका कतर जाने का कार्यक्रम है. ट्रेंड्स रिसर्च एंड एडवाइजरी में तुर्की कार्यक्रम के निदेशक सेरहाट सुहा कुबुककुओग्लू ने कहा कि क्षेत्रीय हवाई सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय मानदंडों को दरकिनार करते हुए अक्सर बिना किसी दंड के हमले करने की इज़राइल की क्षमता एक मिसाल कायम करती है जिससे अंकारा बेहद चिंतित है. उन्होंने आगे कहा कि तुर्किये इन हमलों को इजराइल की व्यापक रणनीति का हिस्सा मानते हैं, जिसकी वह अपने आसपास कमज़ोर या शांत देशों का एक खंडित बफर ज़ोन स्थापित करना चाहता है.

कतर के बाद इजराइल का अगला निशाना कौन? नेतन्याहू के खूंखार प्लान से खौफ में जी रहे सारे मुस्लिम देश

कतर के बाद इजराइल का अगला निशाना कौन? नेतन्याहू के खूंखार प्लान से खौफ में जी रहे सारे मुस्लिम देश

