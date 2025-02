जहन्नुम तक पीछा करता है इजरायल! हसन नसरल्लाह के जनाजे के ऊपर भी चील जैसे मंडराते रहे नेतन्याहू के फाइटर जेट

नई दिल्ली। हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह को मौत की नींद सुलाकर भी इजरायल ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। मौत के 5 महीने बाद रविवार को हसन नसरल्लाह को दफनाया गया। लेकिन नसरल्लाह की अंतिम विदाई में इजरायल ने भी शिरकत की। नसरल्लाह को अंतिम विदाई देने के लिए बेरूत के कैमिल हचामौन स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में भारी भीड़ जुटी। लाखों लोगों ने एक साथ हिजबुल्लाह प्रमुख को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान इजरायल ने संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए अंतिम संस्कार समारोह के ऊपर अपने लड़ाकू विमान उड़ाए और लोगों में डर पैदा करने की कोशिश की। इजरायली मीडिया ने भी इस बारे में खुलेआम शेखी मारी है।

रक्षा मंत्री इजरायल कैट्स ने फ्लाईओवर के पीछे की मंशा को खुले तौर पर स्वीकार करते हुए कहा, इस समय हसन नसरल्लाह के अंतिम संस्कार के ऊपर बेरूत के आसमान में चक्कर लगा रहे इजराइली वायु सेना के जेट एक साफ संदेश भेज रहे हैं कि जो भी इजरायल को नष्ट करने की धमकी देता है और इजरायल पर हमला करता है, इजरायल उसका अंत कर देगा। उन्होंने हिजबुल्लाह के घाव पर नमक छिड़कते हुए कहा, आप अंतिम संस्कार में व्यस्त रहेंगे और हम जीत में व्यस्त रहेंगे।

Proud and honored to have joined hundreds of thousands of mourners today in Beirut to bid farewell to Sayyed Hassan Nasrallah. A sea of Lebanese, young and enthusiastic, filled the stadium and its surroundings, to pay their respects to a great leader of the Resistance.

I also… pic.twitter.com/nzbVqteRS8

— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) February 23, 2025