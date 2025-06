Israel Iran War: इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर अमेरिकी हमलों का स्वागत किया, सार्वजनिक रूप से ट्रंप के फैसले के लिए मजबूत समर्थन व्यक्त किया। बम विस्फोटों के बाद एक टेलीविजन बयान में नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे गठबंधन को दोहराया, इसे ‘ताकत के माध्यम से शांति’ कहा। ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रतिक्रिया देते हए कहा कि, “राष्ट्रपति ट्रम्प और मैं अक्सर कहते हैं: ‘शक्ति के माध्यम से शांति।’ पहले शक्ति आती है, फिर शांति आती है। और आज रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और संयुक्त राज्य अमेरिका ने बहुत ताकत के साथ काम किया है। “बधाई हो, राष्ट्रपति ट्रम्प।

संयुक्त राज्य अमेरिका की भयानक और न्यायपूर्ण शक्ति के साथ ईरान की परमाणु सुविधाओं को लक्षित करने का आपका साहसिक निर्णय इतिहास बदल देगा। राष्ट्रपति ट्रम्प, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इजरायल के लोग आपको धन्यवाद देते हैं। सभ्यता की ताकतें आपको धन्यवाद देती हैं।” अमेरिका ने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु स्थलों पर बमबारी की है, जिसके साथ राष्ट्रपति ट्रम्प ने तेहरान के साथ इजरायल के चल रहे संघर्ष में अमेरिका के पहले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप की पुष्टि की है।

President Trump and I often say: ‘Peace through strength.’

First comes strength, then comes peace.

And tonight, @realDonaldTrump and the United States acted with a lot of strength. pic.twitter.com/7lTWCZkgw7

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) June 22, 2025