Israel Iran War: इजरायल और ईरान के बीच तनाव अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। इजरायल के हमले के जवाब में ईरान ने भी इजरायल पर 150 मिसाइलों से हमला किया और आगे 2000 मिसाइलों से हमला करने की धमकी दी। एक बार फिर मिडिल ईस्ट जंग की आग में झुलस रहा है। इजरायली लड़ाकू विमानों ने शुक्रवार देर रात ईरान के परमाणु स्थलों को फिर से निशाना बनाया। ईरान के राजदूत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया कि शुक्रवार को इजरायली हमलों में अब तक ईरान में 78 लोग मारे गए हैं और 350 से अधिक घायल हुए हैं।

राजदूत ने यह बात ईरान द्वारा इजरायल की वाणिज्यिक राजधानी तेल अवीव को निशाना बनाकर लंबी दूरी की मिसाइलों से जवाबी कार्रवाई के बाद कही, जिसके बाद शनिवार सुबह यरुशलम और तेल अवीव के आसमान में सायरन और विस्फोटों की आवाज़ें सुनी गईं, जो संभवतः इजरायली इंटरसेप्टर से आ रही थीं। ईरानी समयानुसार रात करीब 1:30 बजे इजरायल पर ईरानी हमले शुरू हुए, जिन्हें ऑपरेशन के तीसरे चरण के तहत अंजाम दिया गया है। पहले के चरणों में कई रणनीतिक इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया गया था।

Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों ने एक बार फिर पकड़ी रफ्तार, खरीदारी से पहले यहां जानें आज के ताजा रेट्स

इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने ऑपरेशन की पुष्टि 24 घंटे से भी कम समय में की, जिसे ईरानी अधिकारियों ने राजधानी तेहरान सहित ईरान पर इजरायल द्वारा “आक्रामक हत्याओं की श्रृंखला” कहा। एएनआई ने द टाइम्स ऑफ इजरायल के हवाले से रिपोर्ट में बताया कि, अब तक ईरान ने दो हमलों में इजरायल पर करीब 150 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं।

War is hell.

And Israel’s genocidal government insists on dragging us deeper into it.

Here’s footage of a direct hit on Tel Aviv—shockwaves visible—as part of Tehran’s response to Israel’s unprovoked attack early Friday morning. pic.twitter.com/2XOWyTm5TV

— Mohsen Farshneshani (@mFarshneshani) June 15, 2025