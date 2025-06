Trump On Israel Iran Ceasefire: ईरान-इजराइल संघर्ष के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि इजरायल और ईरान दोनों ने ही संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन किया है, जिसकी घोषणा उन्होंने पहले की थी। उन्होंने कहा कि वह ईरान और इजरायल दोनों से खुश नहीं हैं। ट्रंप ने खास तौर पर इजरायल की कार्रवाई पर अपना गुस्सा दिखाया है।

इजराइल-ईरान संघर्ष विराम टूटने के तुरंत बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता कि वे क्या कर रहे हैं। इस दौरान गुस्से से लाल हुए ट्रंप ने अपशब्द भी कहे। ट्रंप की यह टिप्पणी तब आई जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने घोषणा की कि ईरान और इजरायल संघर्ष विराम समझौते पर पहुंच गए हैं। घोषणा के कुछ ही घंटों बाद ईरान और इजरायल ने एक-दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया। ट्रंप ने कहा-

‘उन्हें नहीं पता कि वे क्या कर रहे हैं।’

BREAKING: Trump says Israel and Iran “don’t know what the f*ck they’re doing.” pic.twitter.com/sIYaouXgbg

— Clash Report (@clashreport) June 24, 2025