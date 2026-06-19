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शुरू हुआ वॉर पार्ट 2…इजरायल ने किया लेबनान पर हमला, 18 लोगों की लेबनान में हुई मौत

इजरायल और हिज्बुल्लाह के बीच एक बार फिर दक्षिणी लेबनान में लड़ाई तेज हो गई है. जानकारी के अनुसार रात भर हुए हमलों में इजरायल के 4 सैनिक मारे गए हैं, जबकि इजरायली एयरस्ट्राइक में 18 लेबनानी नागरिकों की जान गई है.

By: Shivangi Shukla | Published: June 19, 2026 5:38:38 PM IST

इजरायल ने किया लेबनान पर हमला
इजरायल ने किया लेबनान पर हमला


इजरायल और लेबनान के बीच फिर से जंग तेज हो गई है. रात भर हुई लड़ाई में इजरायल के 4 सैनिक मारे गए हैं. इसे ईरान समर्थित गुट हिज्बुल्लाह की तरफ से इस जंग में किए गए सबसे बड़े हमलों में से एक माना जा रहा है. इसके अलावा इजरायल द्वारा किये गए हमले में लेबनान में कम से कम 18 लोग मारे गए हैं.  

इजरायल रक्षा बलों (आईडीएफ) का कहना है कि उसने ईरान समर्थित सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह से जुड़े 80 ठिकानों पर हमला किया और उसके “दर्जनों” सदस्यों को मार गिराया.

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सीजफायर पर हस्ताक्षर के एक दिन बाद हुआ हमला 

यह घटना अमेरिका और ईरान द्वारा मध्य पूर्व में संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से किए गए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के एक दिन बाद हुई है, जिसमें लेबनान में शत्रुता की स्थायी समाप्ति भी शामिल है. ये डील कहती है कि अमेरिका, ईरान और उनके साथी देश हर मोर्चे पर (लेबनान समेत) तुरंत सैन्य कार्रवाई बंद कर देंगे. समझौते की घोषणा के बाद से इजरायल और हिजबुल्लाह दोनों ने एक-दूसरे पर हमले किए हैं, जिससे अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम के भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं. इस समझौते में अमेरिका-ईरान समझौते में सभी मोर्चों पर शत्रुता समाप्त करने और लेबनान की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करने का आह्वान किया गया है.

अली अल-ताहेर पहाड़ी पर भिड़ंत

हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच सबसे बड़ी लड़ाई लितानी नदी के उत्तर में ‘अली अल-ताहेर’ नाम की पहाड़ी पर हुई. ये ऊंची जगह हिज्बुल्लाह के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इजरायल यहां पर आगे बढ़ना चाहता था. हिज्बुल्लाह ने बताया कि उसके लड़ाकों ने पहाड़ी पर इजरायली फौज पर घात लगाकर हमला किया. साथ ही गाइडेड मिसाइलों से इजराइल के 3 मरकवा टैंक तबाह कर दिए और रॉकेट व तोप से सैनिकों को निशाना बनाया. बाद में जब इजरायल की फौज अपने घायल साथियों को निकालने आई, तब भी हिजबुल्लाह ने उन पर हमला किया.

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