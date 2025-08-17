Home > विदेश > जिसने निमिषा प्रिया को सुनाई थी फांसी की सजा, नेतन्याहू ने उस देश का किया ऐसा हाल, सुन दंग रह गए दुनिया भर के मुसलमान

जिसने निमिषा प्रिया को सुनाई थी फांसी की सजा, नेतन्याहू ने उस देश का किया ऐसा हाल, सुन दंग रह गए दुनिया भर के मुसलमान

Israel attack yemen: यमन नागरिक सुरक्षा विभाग के एक सूत्र ने लेबनानी समाचार अल-मायादीन को बताया कि हमले में स्टेशन के जनरेटरों पर हमला किया गया, जिससे वे काम करना बंद कर दिए और क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई।

Published By: Divyanshi Singh
Published: August 17, 2025 19:54:16 IST

Israel attack yemen
Israel attack yemen

Israel attack yemen: इज़राइल और हूतियों के बीच हमले लगभग दो साल से चल रहे हैं। इज़राइली कार्रवाई के कारण हिज़्बुल्लाह और हमास के हमले रुक गए हैं, लेकिन हूती विद्रोही अभी भी समय-समय पर इज़राइल पर हमले करते रहते हैं। रविवार सुबह, इज़राइली सेना ने हूतियों के खिलाफ कार्रवाई की और यमन की राजधानी सना में कई हमले किए। रिपोर्टों के अनुसार, ये हमले सना के दक्षिण में स्थित हाज़िज़ पावर स्टेशन को निशाना बनाकर किए गए, जिसे राजधानी को बिजली आपूर्ति करने वाले महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक माना जाता है।

बिजली आपूर्ति बाधित

यमन नागरिक सुरक्षा विभाग के एक सूत्र ने लेबनानी समाचार अल-मायादीन को बताया कि हमले में स्टेशन के जनरेटरों पर हमला किया गया, जिससे वे काम करना बंद कर दिए और क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। बाद में इज़राइली मीडिया ने बताया कि पावर स्टेशन पर हमले के पीछे इज़राइली नौसेना का हाथ था।

बुनियादी ढाँचे पर जानबूझकर हमले

हमले के बाद, हूती राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य हाज़म अल-असद ने कहा कि इज़राइल केवल सेवा सुविधाओं को निशाना बना रहा है, और इस बात पर ज़ोर दिया कि हमले जानबूझकर यमन के महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे पर किए जा रहे हैं। हूतियों का कहना है कि इज़राइल अपने हमलों में यमन के नागरिकों को निशाना बना रहा है।

‘वीडियो बनाओ वरना जान से मार दूंगा’, शिक्षा के मंदिर में ऐसा घिनौना काम, दरिंदों ने पहले छात्रा के साथ की छेड़छाड़ और फिर…

 हूतियों के हमले

यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब यमन गाज़ा पर इज़राइली कार्रवाई का जवाब देने के लिए सैन्य अभियान चला रहा है और लाल सागर तथा अरब सागर में इज़राइली जहाजों को निशाना बना रहा है। यमनी सशस्त्र बलों ने बार-बार पुष्टि की है कि ये अभियान तब तक जारी रहेंगे जब तक कि गाज़ा पर इज़राइली आक्रमण बंद नहीं हो जाता और घेराबंदी नहीं हट जाती।

इज़राइल, अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में हूतियों के हमलों के ख़िलाफ़ हमले किए हैं, जिनमें हूतियों के ठिकानों के साथ-साथ नागरिक ढाँचे को भी निशाना बनाया गया है, और इसके परिणामस्वरूप महिलाओं और बच्चों सहित नागरिक मारे गए हैं।

उधर ट्रंप के साथ डिनर करते रहे मुनीर, इधर पाकिस्तान में मची तबाही, 650 लोगों की मौत

Tags: Israel attack yemen
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

टमाटर का जूस पीने के 7 बड़े फायदे

August 17, 2025

White vs Brown ब्रेड कौन सा हैं ज्यादा फायदेमंद

August 17, 2025

High BP में क्या खाएं ये 5 चीजें , मिलेंगे...

August 17, 2025

चेहरे पर मक्खन लगाने से क्या होता है?

August 17, 2025

स्किन के लिए किसी रामबाण से कम नहीं नीम

August 17, 2025

शहद खाने के 5 बड़े नुकसान

August 17, 2025
जिसने निमिषा प्रिया को सुनाई थी फांसी की सजा, नेतन्याहू ने उस देश का किया ऐसा हाल, सुन दंग रह गए दुनिया भर के मुसलमान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

जिसने निमिषा प्रिया को सुनाई थी फांसी की सजा, नेतन्याहू ने उस देश का किया ऐसा हाल, सुन दंग रह गए दुनिया भर के मुसलमान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

जिसने निमिषा प्रिया को सुनाई थी फांसी की सजा, नेतन्याहू ने उस देश का किया ऐसा हाल, सुन दंग रह गए दुनिया भर के मुसलमान
जिसने निमिषा प्रिया को सुनाई थी फांसी की सजा, नेतन्याहू ने उस देश का किया ऐसा हाल, सुन दंग रह गए दुनिया भर के मुसलमान
जिसने निमिषा प्रिया को सुनाई थी फांसी की सजा, नेतन्याहू ने उस देश का किया ऐसा हाल, सुन दंग रह गए दुनिया भर के मुसलमान
जिसने निमिषा प्रिया को सुनाई थी फांसी की सजा, नेतन्याहू ने उस देश का किया ऐसा हाल, सुन दंग रह गए दुनिया भर के मुसलमान
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?