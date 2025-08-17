जिसने निमिषा प्रिया को सुनाई थी फांसी की सजा, नेतन्याहू ने उस देश का किया ऐसा हाल, सुन दंग रह गए दुनिया भर के मुसलमान

Israel attack yemen: इज़राइल और हूतियों के बीच हमले लगभग दो साल से चल रहे हैं। इज़राइली कार्रवाई के कारण हिज़्बुल्लाह और हमास के हमले रुक गए हैं, लेकिन हूती विद्रोही अभी भी समय-समय पर इज़राइल पर हमले करते रहते हैं। रविवार सुबह, इज़राइली सेना ने हूतियों के खिलाफ कार्रवाई की और यमन की राजधानी सना में कई हमले किए। रिपोर्टों के अनुसार, ये हमले सना के दक्षिण में स्थित हाज़िज़ पावर स्टेशन को निशाना बनाकर किए गए, जिसे राजधानी को बिजली आपूर्ति करने वाले महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक माना जाता है।

बिजली आपूर्ति बाधित

यमन नागरिक सुरक्षा विभाग के एक सूत्र ने लेबनानी समाचार अल-मायादीन को बताया कि हमले में स्टेशन के जनरेटरों पर हमला किया गया, जिससे वे काम करना बंद कर दिए और क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। बाद में इज़राइली मीडिया ने बताया कि पावर स्टेशन पर हमले के पीछे इज़राइली नौसेना का हाथ था।

बुनियादी ढाँचे पर जानबूझकर हमले

हमले के बाद, हूती राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य हाज़म अल-असद ने कहा कि इज़राइल केवल सेवा सुविधाओं को निशाना बना रहा है, और इस बात पर ज़ोर दिया कि हमले जानबूझकर यमन के महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे पर किए जा रहे हैं। हूतियों का कहना है कि इज़राइल अपने हमलों में यमन के नागरिकों को निशाना बना रहा है।

हूतियों के हमले

यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब यमन गाज़ा पर इज़राइली कार्रवाई का जवाब देने के लिए सैन्य अभियान चला रहा है और लाल सागर तथा अरब सागर में इज़राइली जहाजों को निशाना बना रहा है। यमनी सशस्त्र बलों ने बार-बार पुष्टि की है कि ये अभियान तब तक जारी रहेंगे जब तक कि गाज़ा पर इज़राइली आक्रमण बंद नहीं हो जाता और घेराबंदी नहीं हट जाती।

इज़राइल, अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में हूतियों के हमलों के ख़िलाफ़ हमले किए हैं, जिनमें हूतियों के ठिकानों के साथ-साथ नागरिक ढाँचे को भी निशाना बनाया गया है, और इसके परिणामस्वरूप महिलाओं और बच्चों सहित नागरिक मारे गए हैं।