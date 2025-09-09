Home > विदेश > क्या मिट जाएगा गाजा का नाम-ओ-निशान? Trump-Netanyahu की ‘जिद’ की सजा भुगत रहे 20 लाख लोग

Israel Hamas War: इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा को एक बार फिर मिटाने का एलान किया है। उन्होंने सोमवार को फिलिस्तीनियों को गाजा खाली करने का आदेश दिया है।

Published By: Sohail Rahman
Published: September 9, 2025 16:06:42 IST

Israel Hamas War
Israel Hamas War

Israel Gaza War Latest Updates: इजराइल ने अपने नियोजित सैन्य अधिग्रहण से पहले लगभग दस लाख फिलिस्तीनियों के घरों और गाजा शहर को पूरी तरह से खाली करने का आदेश दिया है। सेना के अरबी प्रवक्ता अविचाय अद्राई ने मंगलवार को कहा कि आईडीएफ हमास के लिए दृढ संकल्प हैं। और हमास को घुटने पर लाकर रहेगी। इसके बाद गाजा शहर क्षेत्र में पूरी ताकत से कार्रवाई करेगा। इसके अलावा उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि अपनी सुरक्षा के लिए राशिद अक्ष के रास्ते अल-मवासी में मानवीय क्षेत्र की ओर तुरंत निकल जाएं।

बेंजामिन नेतन्याहू ने दी चेतावनी (Benjamin Netanyahu warned)

इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (israeli pm benjamin netanyahu) ने सोमवार को फिलिस्तीनियों को गाजा शहर खाली करने की चेतावनी देते हुए कहा कि यह गाजा शहर में सेना की तीव्रता युद्धाभ्यास की शुरुआत मात्र है। यह चेतावनी इजराइली सेना द्वारा शहरी क्षेत्र पर हवाई हमले तेज करने के कुछ घंटों बाद आई। इजराइल हाल के दिनों में घनी आबादी वाले गाजा शहर में ऊंची इमारतों को निशाना बना रहा है क्योंकि वह इस क्षेत्र के सबसे बड़े शहर पर कब्जा करने की योजना पर आगे बढ़ रहा है।

इजराइली सेना ने सैन्य अभियान का किया विस्तार (Israeli army expands military operation)

इजराइली सेना ने हाल के हफ्तों में गाजा शहर पर कब्जा करने के लिए अपने सैन्य अभियानों का विस्तार किया है, जिसके बारे में उसका दावा है कि इससे हमास की हार होगी। सेना का कहना है कि अब इस एन्क्लेव के सबसे बड़े शहर के 40% हिस्से पर उसका नियंत्रण है। 9 सितंबर, 2025 को इजराइली सेना द्वारा निकासी आदेश जारी किए जाने के बाद, उत्तरी गाजा से भाग रहे विस्थापित फिलिस्तीनी तटीय सड़क के किनारे दक्षिणी गाजा की ओर अपना सामान लेकर जा रहे हैं।

क्या है गाजा का इतिहास? (What is the history of Gaza?)

आपको जानकारी के लिए बता दें कि गाजा भूमध्य सागर के किनारे प्राचीन व्यापार और समुद्री मार्गों पर स्थित एक तटीय पट्टी है। यह एक तरफ इजराइल और दूसरी तरफ मिस्र से घिरा हुआ है। गाजा पट्टी 1917 तक ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा थी। इसके बाद यहां ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ, जो 1948 तक चला। तब से यह मिस्र और इजराइल के नियंत्रण में रहा है। वर्तमान में यह एक बाड़बंद क्षेत्र बन गया है, जहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। यहां 20 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी रहते हैं। 

