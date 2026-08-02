गाजा में फिर बरसे बम, 8 फिलिस्तीनियों की मौत; क्या अमेरिका की बात मानने को तैयार नहीं इजरायल?

Israel Gaza War: ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे झगड़े के बीच गाजा पट्टी में हुए एक हमले में इजरायली सेना ने कम से कम आठ फिलिस्तीनियों को मार डाला है. फिलिस्तीनी सिविल डिफेंस ने कहा कि रविवार को मारे गए लोगों में एक आदमी और एक महिला शामिल थे. बयान के मुताबिक, पूरे इलाके में अलग-अलग हमलों में कई और लोग मारे गए, जिनमें खान यूनिस में तीन और गाजा के ओल्ड सिटी में एक शामिल है. इस हमले से सवाल उठते हैं कि क्या ट्रंप डबल गेम खेल रहे हैं या इजरायल ने अमेरिका की बात सुनना बंद कर दिया है.

शांति की पहल के बीच इजरायली हमला

रविवार को यह हमला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस द्वारा पिछले साल के गाजा सीजफायर समझौते को लागू करने के लिए 15-पॉइंट का रोडमैप जारी करने के दो दिन बाद हुआ, जिसमें डिप्लोमैटिक सफलताओं के बावजूद इजरायली हमले तेज हो गए हैं.

रोडमैप को अभी जमीन पर लागू किया जाना बाकी है. हमास ने कहा है कि वह अपने हथियार तभी सरेंडर करेगा जब इजरायल पिछले साल के समझौते के अनुसार मिलिट्री ऑपरेशन बंद कर देगा और अपने सैनिकों को वापस बुला लेगा. एक इजरायली अधिकारी ने रॉयटर्स न्यूज एजेंसी को बताया कि जब तक हमास “सच में हथियार नहीं छोड़ता” तब तक वह अपनी मौजूदा स्थिति में वापस नहीं आएगा.

इज़राइल और हमास के बीच तनाव

इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस पहल पर कोई कमेंट नहीं किया है, लेकिन दक्षिणपंथी नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामार बेन-ग्विर ने इसे खारिज कर दिया है और कहा है कि इज़राइल को हमास नेताओं को टारगेट करना जारी रखना चाहिए.

संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले फतह के एक पूर्व सीनियर अधिकारी मोहम्मद दहलान ने कहा कि ट्रंप के दामाद और US पहल पर सीनियर सलाहकार, जेरेड कुशनर ने उन्हें बताया कि वह गाजा पर हमले रोकने के लिए इज़राइल के साथ काम कर रहे हैं.

दहलान ने कहा कि वाशिंगटन के साथ बातचीत चल रही है, और समझौते की सफलता अब इस बात पर निर्भर करती है कि इज़राइल अपने रोज़ाना के हमलों को पूरी तरह से रोक दे. इसके अलावा, शनिवार को इज़राइली हमलों ने सेंट्रल गाजा में एक मेडिकल सप्लाई वेयरहाउस को तबाह कर दिया, जिससे 20 मीटर चौड़ा और 10 मीटर गहरा गड्ढा बन गया, जो हमलों की एक बड़ी लहर का हिस्सा है जो सीज़फ़ायर की कोशिशों के बावजूद जारी है.