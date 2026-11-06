खुद तो डूबे ‘बीबी’ को भी किया बर्बाद, 2 दिन में डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगी एक और बैड न्यूज!

Israel Election Results 2026: अमेरिका के मध्यावधि चुनाव 2026 में बुरी तरह से हारने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटके पर झटके लगे रहे हैं. मध्यावधि चुनाव में हार के बाद ‘लेमडक’ राष्ट्रपति बन चुके डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता भी जाने वाली है. चुनाव परिणाम आने के बाद इजराइल के राष्ट्रपति रविवार (08 नवंबर, 2026) को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा करेंगे. अरब पार्टियों ने नेतन्याहू के बजाय गादी आइसेनकोट का समर्थन किया. ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त की सत्ता चली जाएगी. बताया जा रहा है कि इजराइल के राष्ट्रपति अगली सरकार के प्रमुख को चुनने की तैयारी कर रहे हैं. इस प्रक्रिया में गादी आइसेनकोट को 67 सिफारिशें मिलीं, जबकि नेतन्याहू को तुलनात्मक रूप से 46 सिफारिशें प्राप्त हुईं.



सूत्रों के मुताबिक, इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्ज़ोग रविवार (8 नवंबर) को यह घोषणा करेंगे कि वे किस सांसद को अगली सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे. विपक्ष के नेता गादी आइसेनकोट को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तुलना में अधिक सिफारिशें मिली हैं. ऐसे में उन्हें ही राष्ट्रपति इजराइल में अगली सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे.

इससे पहले गुरुवार (05 नवंबर, 2026) को राजनीतिक दलों के साथ हुई बातचीत के दौरान 120 सीटों वाली ‘नेसेट’ (इजराइली संसद) के 67 सदस्यों ने आइसेनकोट का समर्थन किया, जबकि 46 सदस्यों ने नेतन्याहू के नाम की सिफारिश की. नामी समाचार एजेंसी के अनुसार, 7 सांसदों ने किसी भी उम्मीदवार का समर्थन नहीं किया.

हालांकि आइसेनकोट को अधिक सिफारिशें मिली हैं, फिर भी उनके सामने एक ऐसा गठबंधन बनाने की चुनौती है, जिसे संसद में बहुमत हासिल हो. अरब-नेतृत्व वाली पार्टियों के समर्थन से उनकी स्थिति मजबूत हुई है, लेकिन विपक्ष के भीतर मतभेद सरकार गठन की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं.

राष्ट्रपति इसाक हर्ज़ोग ने कहा कि अंतिम निर्णय इस बात पर निर्भर करेगा कि उनकी नजर में कौन सा उम्मीदवार सफलतापूर्वक सरकार बना सकता है. उन्होंने गुरुवार को कहा कि परामर्श के नतीजे भले ही स्पष्ट लगें, लेकिन कानून के तहत मुझे यह तय करने का अधिकार है कि सरकार बनाने की क्षमता किसमें है. गुटों के बीच और खुद गुटों के भीतर एक-दूसरे को वीटो करने की स्थिति को देखते हुए यह बात पूरी तरह से साफ नहीं है.

अरब पार्टियों ने आइसेनकोट का समर्थन किया

11 सीटों वाली ‘जॉइंट लिस्ट’ और आठ सदस्यों वाली ‘राआम’ पार्टी, दोनों ने हर्ज़ोग के साथ अपनी बैठकों के दौरान आइसेनकोट के नाम की सिफारिश की. उनके समर्थन से आइसेनकोट को मिलने वाली सिफारिशों की कुल संख्या 67 हो गई, जो नेसेट (इज़राइली संसद) में बहुमत के लिए जरूरी 61 के आंकड़े से अधिक है. हालांकि, इन सिफारिशों से इस बात की गारंटी नहीं मिलती कि सभी 19 अरब सांसद आइसेनकोट के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल होंगे. ‘यिसराएल बेइतेनु’ के नेता एविग्डोर लिबरमैन पहले भी ऐसी सरकार का विरोध कर चुके हैं जो अरब पार्टियों के समर्थन पर टिकी हो. उन्होंने अरब सांसदों की आलोचना की है, क्योंकि उन्होंने हमास को स्पष्ट रूप से आतंकवादी संगठन नहीं कहा है, हालांकि अरब पार्टियों ने 7 अक्टूबर, 2023 को इज़राइल पर हुए हमास के हमले की निंदा की है.

‘यूनाइटेड टोरा जुडाइज्म’ का नेतन्याहू को समर्थन से इन्कार

नेतन्याहू को तब भी झटका लगा जब ‘यूनाइटेड टोरा जुडाइज्म’ ने हर्ज़ोग के सामने उनके नाम की सिफारिश करने से मना कर दिया. 7 सीटों वाली इस अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स पार्टी ने आइसेनकोट को भी समर्थन देने से इन्कार कर दिया. यह असहमति मुख्य रूप से अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स धार्मिक छात्रों को सैन्य सेवा से मिलने वाली छूट को लेकर है. बेंजामिन नेतन्याहू ने इस छूट को तो बरकरार रखा है, लेकिन इसे स्थायी रूप से सुरक्षित करने के लिए कोई कानून पारित नहीं किया है. इस मुद्दे ने तनाव पैदा कर दिया है, क्योंकि गाजा, लेबनान और ईरान से जुड़े युद्धों के दौरान इज़राइली रिज़र्व सैनिक लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं. यहां पर बता दें कि बेंजामिन नेतन्याहू को ‘बीबी’ भी कहा जाता है. नेतन्याहू की हार की एक वजह बेवजह फिलिस्तीन पर हमले करना भी है. इसका विरोध भी हुआ था. यह सब वह डोनाल्ड ट्रंप के उकसावे पर कर रहे थे.