तेल अवीव/नई दिल्ली. अमेरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से गाजापट्टी कब्जाने की चेतावनी दी है तब से अरब वर्ल्ड में कोहराम मचा है. इसी बीच इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने वहां के लोगों को एक नया ‘ऑफर’ दिया है. उन्होंने कहा है कि अगर गाजावासी दुनिया में कहीं बसना चाहते हैं तो इसमें उनकी मदद की जाएगी. उन्होंने इजरायली आर्मी (आईडीएफ) को ऐसे लोगों के लिए जो गाजा छोड़ना चाहते हैं एक प्लान तैयार करने को कहा है. काट्ज के इस प्लान में जमीन, समुद्र और हवाई समेत तीनों मार्गों से गाजा छोड़ने के विकल्प दिया जा रहा है. यह प्लान इजरायल और हमास के बीच युद्धविराम समझौते के दूसरे चरण की वार्ता के दौरान आई है.

I have instructed the IDF to prepare a plan that will allow any resident of Gaza who wishes to leave to do so, to any country willing to receive them.

Hamas has used the residents of Gaza as human shields, built its terror infrastructure in the heart of the civilian population,…

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) February 6, 2025