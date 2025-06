Israel Bombed News Studio: सोमवार को इजरायली सेना ने आईआरआईबी द्वारा संचालित इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान न्यूज नेटवर्क (आईआरआईएनएन) के मुख्यालय पर हमला किया, जिससे इसका सीधा प्रसारण अचानक रुक गया। यह हमला इजरायली रक्षा मंत्री इजरायल कैट्ज के उस बयान के बाद हुआ है जिसमें उन्होंने कहा था कि “ईरानी प्रचार और उकसावे वाला मुखपत्र गायब होने की कगार पर है।”

ईरानी मीडिया ने कहा कि विस्फोट उस समय हुआ जब एक प्रस्तोता इजरायल की आलोचना करते हुए लाइव प्रसारण कर रही थी। कुछ ही क्षणों बाद, उसे प्रसारण छोड़ते हुए देखा गया, घटना की फुटेज ऑनलाइन व्यापक रूप से प्रसारित की गई।

लाइव प्रसारण के दौरान, ईरानी राज्य टेलीविजन पर एक रिपोर्टर ने टिप्पणी की कि “मातृभूमि के खिलाफ आक्रामकता की आवाज़” के बाद स्टूडियो धूल से भर रहा था।

कुछ ही क्षणों बाद, एक विस्फोट हुआ, जिससे उसके पीछे की स्क्रीन टूट गई, क्योंकि वह कैमरे से दूर भाग रही थी। फिर चैनल ने अचानक पहले से रिकॉर्ड किए गए कार्यक्रम शुरू कर दिए। घटना से ठीक एक घंटे पहले, इजरायल ने तेहरान के उस हिस्से को खाली करने की चेतावनी जारी की थी, जहां टीवी स्टूडियो स्थित हैं।

