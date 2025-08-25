Israel Attack Gaza: इजराइल ने गाजा के अस्पताल पर की बमबारी, पत्रकारों समेत करीब 15 लोगों के मारे जाने की खबर

Israeli strike on Gaza hospital: फ़िलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, सोमवार को गाज़ा के नासिर अस्पताल पर हुए इज़राइली हमले में तीन पत्रकारों समेत कम से कम 15 लोग मारे गए। समाचार एजेंसी ने स्थानीय अधिकारियों के हवाले से बताया कि मारे गए पत्रकारों में रॉयटर्स के ठेकेदार हातेम खालिद भी शामिल हैं, जो एक फ़ोटोग्राफ़र भी थे।

पिछले हफ़्ते, इज़राइली सेना ने जारी संघर्ष के बीच गाज़ा शहर में एक अभियान शुरू किया। शहर पर फिर से नियंत्रण पाने के लिए हज़ारों रिज़र्व सैनिकों को तैनात किया गया है। अक्टूबर 2023 में इज़राइल पर हमास के शुरुआती हमले के बाद, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के गढ़ों को ध्वस्त करने के प्रयास तेज़ कर दिए हैं।

नेतन्याहू का प्रशासन आलोचना के घेरे में

पुनर्विचार के लिए अंतरराष्ट्रीय आह्वान के बावजूद, इज़राइली सरकार अपने सैन्य उद्देश्यों को आगे बढ़ा रही है। गाज़ा में चल रहे अभियान से और अधिक फ़िलिस्तीनियों के विस्थापित होने का ख़तरा है। इसकी संभावित मानवीय प्रभावों के लिए आलोचना की गई है। नेतन्याहू का प्रशासन अपने कठोर रुख़ के कारण सहयोगियों और विरोधियों, दोनों की आलोचना के घेरे में है।

हमास ने नेतन्याहू पर युद्धविराम वार्ता में बाधा डालने का आरोप लगाया है। समूह द्वारा टेलीग्राम पर जारी एक बयान में चल रही सैन्य कार्रवाइयों की निंदा करते हुए इसे “गाजा शहर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ क्रूर युद्ध” बताया गया है।

गाजा में सैन्य अभियानों के विस्तार को मंज़ूरी

नेतन्याहू के नेतृत्व में इज़राइली सुरक्षा मंत्रिमंडल ने गाजा में सैन्य अभियानों के विस्तार को मंज़ूरी दे दी है। इसका उद्देश्य इज़राइली सेना और हमास के बीच एक प्रमुख युद्धक्षेत्र, गाजा शहर पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करना है।

अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने इज़राइल से अपनी सैन्य गतिविधियाँ रोकने का आग्रह किया है और आगे की स्थिति को रोकने के लिए युद्धविराम की वकालत की है। हालाँकि, नेतन्याहू ने अभियान जारी रखा है और अति-दक्षिणपंथी गठबंधन के सदस्यों के आंतरिक दबाव के कारण क्षेत्रीय विलय पर विचार कर रहे हैं।

Iran News: खामेनेई ने अमेरिका-इजरायल पर फोड़ा नया बम, कहा- कभी भी शुरू हो सकती है…

इस गठबंधन के एक प्रभावशाली नेता, बेज़ेलेल स्मोट्रिच ने वेस्ट बैंक समझौता योजना को अंतिम रूप देकर प्रशासन के रुख को दोहराया है। इस कदम की कई अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने निंदा की है, जो इसे शांति की संभावनाओं के लिए हानिकारक मानते हैं।

जहां छूटियां मनाने जाते हैं भारतीय, वहां मचने वाली है सबसे बड़ी तबाही, घर छोड़ने पर मजबूर हुए 5.86 लाख लोग