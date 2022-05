नई दिल्ली, अब इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात मुख्य व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं. जहां अब दोनों देशों के बीच किसी भी प्रकार का व्यापार में टैरिफ कम या ख़त्म हो जाएगा. इस समझौते का एक मात्र उद्देश्य दोनों देशों के बीच सालाना एक हजार करोड़ डॉलर से अधिक तक बढ़ाना है.

महीनों तक हुई बातचीत के बाद मंगलवार को दुबई में इजराइल की अर्थव्यवस्था मंत्री और यूएई के अर्थव्यवस्था मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किये. समझौते के अनुसार दोनों देशों के बीच व्यापार में शामिल होने वाले 96 प्रतिशत सामानों पर शुल्क समाप्त हो जाएगा। यह छूठ पांच साल के अंदर द्विपक्षीय व्यापार को सालाना एक हजार करोड़ डॉलर तक बढ़ा देगा.

Israel & the UAE just signed a historic Free Trade Agreement – the first of this scope to be signed between Israel & an Arab state.

Thanks to the leadership of my friend @MohamedBinZayed and a lot of determination — this was the fastest FTA to be signed in Israel’s history 🇮🇱🇦🇪 pic.twitter.com/UQsjSJ09qU

— Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) May 31, 2022