Priyanka Gandhi Israel: ‘शर्मनाक!’ फिलिस्तीन के बैग के बाद कांग्रेस की शहजादी ने ऐसा क्या लिखा कि भड़क उठा इजरायल? दे डाली अंतिम चेतावनी

Priyanka Gandhi Israel: भारत सरकार पर निशाना साधते हुए प्रियंका ने कहा, "इज़राइल ने फ़िलिस्तीन में तबाही मचाई है और भारत सरकार पूरी तरह से चुप है। यह बेहद शर्मनाक है।"

Published: August 12, 2025 16:14:05 IST

Priyanka Gandhi Israel: फिलिस्तीन का थैला लेकर संसद पहुँचीं प्रियंका गांधी ने एक बार फिर गाजा पर टिप्पणी करते हुए इज़राइल की आलोचना की है। लेकिन इस बार इज़राइल ने प्रियंका पर पलटवार करते हुए उन पर सवाल उठाए हैं।

प्रियंका गांधी की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत में इज़राइल के राजदूत रूवेन अजार ने कुछ तथ्य पेश किए हैं। इसके साथ ही इज़राइल ने प्रियंका से हमास के आंकड़ों पर भरोसा न करने की अपील की है।

इज़राइल ने जवाब दिया

प्रियंका की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत में इज़राइल के राजदूत रूवेन अजार ने इसे शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा, “इज़राइल ने 25,000 से ज़्यादा हमास आतंकवादियों को भी मार गिराया है। हमास के कायराना तरीकों की वजह से आम लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। हमले के दौरान हमास आम लोगों के बीच छिप जाता है। वह लोगों पर रॉकेट दागता है।” इज़राइली राजदूत के अनुसार, “इज़राइल ने गाज़ा में 20 लाख टन खाना भेजा था, जिसे हमास ने ज़ब्त कर लिया और गाज़ा में भुखमरी फैल गई। पिछले 50 सालों में गाज़ा की आबादी 450 प्रतिशत बढ़ गई है। वहाँ कोई नरसंहार नहीं हुआ है। हमास के आँकड़ों पर ध्यान न दें।”

गाज़ा के पक्ष में प्रियंका ने दिया बयान

दरअसल, प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट शेयर करते हुए इज़राइल पर नरसंहार का आरोप लगाया था। प्रियंका ने अपनी पोस्ट में लिखा था, “इज़राइल ने 18,430 बच्चों समेत 60,000 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली है। गाज़ा में बच्चों समेत कई लोग भूख से मर रहे हैं। इस पर चुप रहना और यह सब होते देखना अपने आप में एक बड़ा अपराध है।”

भारत सरकार पर निशाना साधते हुए प्रियंका ने कहा, “इज़राइल ने फ़िलिस्तीन में तबाही मचाई है और भारत सरकार पूरी तरह से चुप है। यह बेहद शर्मनाक है।”

