ईरान को ऑपरेशन राइजिंग लॉयन से दहलाने के बाद, नेतन्याहू ने PM मोदी को घुमाया फोन…जाने दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई?

Netanyahu Called PM Modi : इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर इजरायल के बड़े पैमाने पर हवाई हमलों के बाद उच्च स्तरीय कूटनीतिक बातचीत की एक श्रृंखला शुरू की है।

इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, नेतन्याहू ने वैश्विक नेताओं को फोन करना शुरू कर दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़ और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन के साथ चर्चा में शामिल हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ जल्द ही बातचीत होने की उम्मीद है।

इजरायल के पीएमओ द्वारा एक पोस्ट में कहा गया है कि , “नेताओं ने ईरान के विनाश के खतरे के मद्देनजर इजरायल की रक्षा जरूरतों के प्रति समझ दिखाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह आने वाले दिनों में उनके संपर्क में रहेंगे।”

पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, “इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन आया। उन्होंने मुझे बदलते हालात के बारे में जानकारी दी। मैंने भारत की चिंताओं को साझा किया और क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली की आवश्यकता पर जोर दिया”

Prime Minister Netanyahu, beginning last night, has held conversations with world leaders, including the German Chancellor, the Indian Prime Minister and the French President. He is due to speak with US President Trump, Russian President Putin and the British Prime Minister.

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) June 13, 2025