इजरायली आयरन डोम हुआ फूस, ईरानी मिसाइल को रोक नहीं पाया…IDF मुख्यालय में हमले का Video आया सामने

Missile Attack On IDF Headquarter : ईरान ने तेल अवीव में इजरायली रक्षा मुख्यालय पर शुक्रवार (13 जून 2025) को बड़ा हमला किया है, जो कि आयरन डोम वायु रक्षा की स्पष्ट विफलता है, जोकि मध्य पूर्व तनाव के बीच इजरायल को मिसाइलों की बौछार से बचा रहा है। ईरान की जवाबी कार्रवाई 24 घंटे के भीतर ईरान पर इजरायली हवाई हमलों की दो लहरों के बाद हुई है।

सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो में, जिसे द टाइम्स द्वारा सत्यापित किया गया है, एक हमले को मध्य तेल अवीव के एक हिस्से पर हमला करते हुए देखा जा सकता है, जहां इजरायली रक्षा बलों के मुख्यालय सहित कई सैन्य सुविधाएं स्थित हैं।

19 सेकंड की एक वीडियो क्लिप में, इजरायल के आयरन डोम को एक आने वाली ईरानी मिसाइल को रोकने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है। हालांकि, मिसाइल गुंबद को तोड़कर रक्षा मुख्यालय से टकराती है। क्लिप की शुरुआत तेज आवाज के साथ बाहर जाने वाले प्रोजेक्टाइल से होती है। फिर एक बिजली का बोल्ट और आग का एक गोला धमाके के साथ इमारत से टकराता है।

तेल अवीव के किर्या क्षेत्र में मार्गानिट टॉवर, जो कि IDF मुख्यालय के पास शहर के केंद्र में एक मील का पत्थर है, पृष्ठभूमि में देखा जा सकता है। शुक्रवार की सुबह इजरायल ने ईरान के खिलाफ “पूर्व-आक्रमणकारी” हवाई हमले किए, जिसमें परमाणु सुविधाओं और सैन्य स्थलों को निशाना बनाया गया। इजरायल ने आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी, रक्षा मंत्री इजरायल कैट्ज ने कहा कि ऑपरेशन के बाद तेहरान की ओर से जवाबी कार्रवाई संभव है।

⚡️ The moment Iran targeted the Israeli Ministry of Defense headquarters in Tel Aviv as part of the first salvo. pic.twitter.com/oym8I8k5cf

