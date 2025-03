नई दिल्ली। अमेरिका ने कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान के राजदूत के.के अहसान को अपने देश में घुसने से रोक दिया था। वीजा होने के बाद भी उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया। अब ट्रंप ने 43 देशों पर ट्रैवल बैन करने की योजना बना ली है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप प्रशासन 43 देशों पर ट्रैवल बैन लगाने जा रहा है। इसमें कई मुस्लिम देश शामिल है।

जिन 43 देशों के नाम सामने आ रहे हैं, उसमें अफगानिस्तान, सीरिया और ईरान के अलावा पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। ट्रंप प्रशासन की ट्रैवल बैन लिस्ट को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें रेड लिस्ट जो सख्त प्रतिबंधित है, उसमें अफगानिस्तान, ईरान, नॉर्थ कोरिया समेत 11 देश शामिल हैं। पाकिस्तान को ऑरेंज लिस्ट में रखा गया है। इन देशों पर बैन लगाने की बड़ी वजह विदेशी आतंकवादियों से अमेरिका को बचाना है।

