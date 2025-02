‘ISIS तुम सबको मार डाले’, न्यूयॉर्क में जिहादी महिला ने किया हमला, यहुदियों को दी गंदी गंदी गलियां , VIDEO देखकर खून खोल जाएगा

नई दिल्ली। काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस (CAIR) की एक पूर्व वरिष्ठ कर्मचारी का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें वह यहूदियों को गाली देने और उन्हें जान से मारने की बात कह रही है। मामला न्यूयॉर्क का बताया जा रहा है। जहां अमेरिका के केंटकी में CAIR के साथ काम करने वाली यह महिला एक यहूदी व्यक्ति से झगड़ती और उसे और यहूदियों को गाली देती नजर आई। इस वीडियो को देखकर आपका भी

महिला का नाम नूरा शालाश बताया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला एक यहूदी व्यक्ति का लिफ्ट तक पीछा करती है और गुस्से में उस पर हमला करने के लिए भी दौड़ती है। वीडियो में महिला को उस यहूदी व्यक्ति को गाली देते हुए भी सुना जा सकता है। साथ ही महिला को यह कहते हुए भी सुना जा सकता है, “मैं जिहाद की मांग करती हूं, मैं चाहती हूं कि ISIS तुम सभी को मार डाले। मैं हमास, फिलिस्तीनी जिहाद और आईएसआईएस के साथ साजिश कर रही हूं, मैं उनके साथ साजिश कर रही हूं!’

Noora Shalash, a violent official for CAIR, the largest Islam and Muslim advocacy nonprofit in the U.S., was caught on video this week in Manhattan shouting, “F— the Jews” and saying, “I demand Jihad! I demand jihad! I want ISIS to kill all of you.”

Congresswoman @IlhanMN and… pic.twitter.com/5j9E7b13Pq

— Andy Ngo (@MrAndyNgo) February 7, 2025