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‘दूसरा पाकिस्तान’ बनने की राह पर यूरोप का ये देश? सरकारी दफ्तरों में लगा पाकिस्तानी झंडा; वीडियो वायरल

Cork City Hall pakistani flag: विशेषज्ञों के अनुसार, इस बदलाव ने देश की जनसंख्या संरचना और सामाजिक माहौल पर असर डाला है.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 10, 2026 5:19:41 PM IST

'दूसरा पाकिस्तान' बनने की राह पर यूरोप का ये देश?
'दूसरा पाकिस्तान' बनने की राह पर यूरोप का ये देश?


Pakistani In Ireland: आयरलैंड एक बार फिर सोशल मीडिया पर तीखी बहस के केंद्र में आ गया है. इसकी वजह कॉर्क सिटी हॉल की एक पुरानी तस्वीर है, जिसे हाल ही में फ्रांस के एक चर्चित भू-राजनीतिक X अकाउंट ने दोबारा शेयर किया. दावा किया गया कि तस्वीर भले पुरानी हो, लेकिन यह आयरलैंड में बदलते सामाजिक और सांस्कृतिक माहौल को दर्शाती है.

फोटो में सरकारी हॉल के अंदर बड़ी संख्या में पाकिस्तान के झंडे दिखाई दे रहे हैं, जबकि आयरलैंड का राष्ट्रीय ध्वज एक कोने में नजर आता है. इसी तस्वीर ने सोशल मीडिया पर ‘दूसरा पाकिस्तान’ जैसे विवादित दावों को फिर हवा दे दी है.

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‘सांस्कृतिक विविधता’ बनाम राष्ट्रीय पहचान की बहस

तस्वीर वायरल होने के बाद आयरलैंड में सांस्कृतिक विविधता और राष्ट्रीय पहचान को लेकर बहस तेज हो गई है. कुछ लोग इसे बहुसांस्कृतिक समाज का सामान्य उदाहरण बता रहे हैं, जबकि विरोध करने वालों का कहना है कि स्थानीय संस्कृति और राष्ट्रीय प्रतीकों की अनदेखी की जा रही है. आलोचकों का आरोप है कि विदेशी समुदायों को खुश करने के लिए सरकारी संस्थानों में आयरिश पहचान को पीछे धकेला जा रहा है. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने सवाल उठाया कि सरकारी भवनों में विदेशी झंडों का इतना प्रमुख प्रदर्शन क्या उचित है.

प्रवासियों की बढ़ती संख्या से बढ़ी चिंता

पिछले कुछ वर्षों में आयरलैंड में गैर-ईयू देशों, खासकर पाकिस्तान सहित दक्षिण एशियाई देशों से आने वाले प्रवासियों की संख्या तेजी से बढ़ी है. विशेषज्ञों के अनुसार, इस बदलाव ने देश की जनसंख्या संरचना और सामाजिक माहौल पर असर डाला है. बढ़ती आबादी के साथ आवास संकट, रोजगार प्रतिस्पर्धा और सार्वजनिक सेवाओं पर दबाव जैसे मुद्दे भी सामने आए हैं. कुछ स्थानीय नागरिकों का मानना है कि तेज जनसंख्या बदलाव से आयरिश सांस्कृतिक पहचान कमजोर हो सकती है.

अपराध और सामाजिक तनाव ने बढ़ाई नाराजगी

हाल के महीनों में प्रवासियों से जुड़े अपराध और ‘ग्रूमिंग गैंग्स’ जैसी खबरों ने आयरलैंड में माहौल और संवेदनशील बना दिया है. हालांकि सभी मामलों में प्रवासियों की भूमिका साबित नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर इन घटनाओं को लेकर गुस्सा तेजी से फैल रहा है. कई लोगों का आरोप है कि सरकार प्रवासन नीति पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं कर पा रही है. दूसरी ओर, मानवाधिकार समूहों का कहना है कि पूरे समुदाय को निशाना बनाना गलत है और इससे नस्लीय तनाव बढ़ सकता है.

‘आयरलैंड फॉर द आयरिश’ अभियान तेज

इस विवाद के बाद आयरलैंड में राष्ट्रवादी नारों और विरोध प्रदर्शनों में तेजी आई है. डबलिन, कॉर्क और अन्य शहरों में ‘Ireland for the Irish’ जैसे नारे सुनाई दे रहे हैं. प्रदर्शनकारी सरकार की ओपन बॉर्डर नीति और बड़े पैमाने पर प्रवासन का विरोध कर रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ उदारवादी समूह बहुसांस्कृतिक समाज और विविधता का समर्थन कर रहे हैं. पुरानी तस्वीर के दोबारा वायरल होने से यह साफ हो गया है कि आयरलैंड में पहचान, प्रवासन और राष्ट्रीय संस्कृति को लेकर बहस अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि आने वाले समय में और तेज हो सकती है.

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Tags: Cork City Hall pakistani flagEurope Muslim populationEurope open border policypakistani in europePakistani In Ireland
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