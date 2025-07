Iraq Shopping mall Fire:इराक एक शॉपिंग मॉल में लगी भीषण आग, ज़िंदा जल के राख हो गए 50 लोग, देश में तीन दिन के शोक का ऐलान

Iraq Shopping mall Fire: इराक से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक एक शॉपिंग मॉल में लगी भीषण आग में कम से कम 50 लोगों के ज़िंदा जल जाने की खबर है। समाचार एजेंसी एएफपी के अनुसार, दावा किया जा रहा है कि यह हादसा इराक के अल-कुट स्थित एक सुपरमार्केट में हुआ। वायरल तस्वीरों में इमारत के एक बड़े हिस्से में आग लगी हुई है और धुआँ निकल रहा है।

इस हादसे से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पाँच मंजिला इमारत आग की लपटों में घिरी हुई दिखाई दे रही है, जबकि दमकलकर्मी आग पर काबू पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

वासित प्रांत के गवर्नर मोहम्मद अल-मियाही ने आधिकारिक आईएनए समाचार एजेंसी को बताया, “एक बड़े शॉपिंग सेंटर में लगी इस आग में मरने वालों की संख्या लगभग 50 हो गई है।” हालाँकि, आग लगने का सही कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन आईएनए के अनुसार, गवर्नर ने कहा कि जाँच के प्रारंभिक निष्कर्ष 48 घंटों के भीतर जारी किए जाएँगे।

#BREAKING Fifty people were killed in a massive fire in a hypermarket in al-Kut city in eastern Iraq

pic.twitter.com/3r2d3Gx9Cv

— Guy Elster גיא אלסטר (@guyelster) July 17, 2025